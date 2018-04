L’ospitata di Maria De Filippi a Che tempo che fa è stata un grandissimo successo. Queen Mary non delude mai e gli occhi dei telespettatori erano tutti puntati su di lei. Per Fazio ciò ha significato un successo, ma qualcuno non ha preso molto bene la cosa. L’intervista infatti è andata in onda proprio nella settimana in cui Ballando con le Stelle ha avuto la meglio su una delle trasmissioni della regina di Canale 5. Infatti, lo show dedicato alla gara di ballo ha avuto dei numeri decisamente soddisfacenti, ma soprattutto superiori a quelli totalizzati da Amici. Ecco questa intervista ha chiaramente ‘aiutato’ molto il programma Mediaset e in tanti si sono domandati come potrebbe aver preso la cosa la Carlucci. I più maligni hanno pensato che la presentatrice Rai non avesse per nulla gradito quello che poteva sembrare un vero e proprio sgarbo da parte di un collega della stessa ‘cordata’, ma Milly ha stupito. Il suo stile è ben noto e sa bene come dire (e non dire) le cose. In una recente intervista a Vanity Fair, la Carlucci ha detto quello che pensava riguardo a questo fatto. (continua dopo la foto)

Milly Carlucci è nota anche per mantenere sempre la calma, mai sopra le righe, sempre molto corretta e nessuna parola fuori luogo. Ma la frecciatina era evidentemente inevitabile. "Io non ho avuto nessuna reazione particolare". È sicura di questo Milly Carlucci, che però ha anche spiegato che tutto il suo gruppo di lavoro si è posto qualche domanda. In particolare, se l'intervista da Fazio possa avere qualche ripercussione sulla performance di sabato 14 aprile, quando ci sarà la seconda puntata di Amici contro la sesta di Ballando. “So che sono cose che si fanno, come l’ospitata della Littizzetto su Canale 5: in tv ognuno promuove ciò che vuole. Per la squadra di Ballando questo intervento è stato spiazzante, molti si sono domandati: ‘Aiuto, questa cosa avrà delle ripercussioni sulla nostra performance di sabato sera?’.





La Carlucci sta vivendo un momento professionale d’oro, ma questa non è una novità i suoi programmi hanno sempre un grande successo e gli ascolti continuano a premiarla. Tuttavia recentemente Milly ha affrontato un periodo molto difficile. Nel 2018 la conduttrice ha avuto due gravi lutti. La scomparsa di Bibi Ballandi, suo produttore, e quella di Fabrizio Frizzi, amico di una vita con cui ha condiviso tanto. In questo scenario, i suoi rapporti con la Rai che si fanno altalenanti. “In questa azienda ho passato tutta la mia vita e so di certo una cosa: purtroppo non è l’azienda con il capo di famiglia che ha un nome e cognome. Chi c’è oggi al vertice non c’era un anno fa, e chissà se tra sei mesi ci sarà ancora. Siamo un’azienda che cambia pelle in continuazione, a ogni elezione. La “vera” Rai sono le maestranze, i tecnici, i funzionari che lavorano qui da quarant’anni. Per il resto, siamo sempre stati discontinui e sempre lo saremo.

