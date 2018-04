Lunedì 16 aprile andrà in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. La finale. E finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione piena zeppa di colpi di scena e polemiche e liti e tutto il resto. E mentre colei che ha dato il la al pandemonio - che dalla seconda diretta sta ancora facendo discutere - è indietro con l’affitto e quindi la sua casa è pignorata (lo dice Dagospia non sappiamo se sia davvero così), gli ultimi naufraghi rimasti aspettano di scoprire chi vincerà. Mancano pochi giorni alla fine e ormai i naufraghi hanno messo da parte tutti i vecchi rancori. Hanno sotterrato l’ascia di guerra e si stanno gustando la “vacanza”. Chi sono i finalisti? Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola, in arte Gaspare. Il quarto finalista sarà colui che sarà salvato dal pubblico al televoto tra Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian. Manca davvero poco. Già perché tra poche ore i naufraghi dovranno lasciare l’Honduras e ritornare a Milano. Per questo, come si legge tra le anticipazioni del sito ufficiale del reality, la produzione ha deciso di fare ai vip una bella sorpresa. Continua a leggere dopo la foto

Quale sorpresa? Beh, un bel piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino. Sorpresa che i naufraghi hanno molto più che gradito. Mai sui loro volti si vide gioia simile… Quando ha visto quel ben di Dio, Jonathan non ha potuto fare a meno di esultare: “Italia, stiamo tornando! Scalda i motori!”. E giù, risate, sorrisi e abbracci. E pensare che fino a qualche ora fa si scannavano… Un bel piatto di pasta fa davvero miracoli (e la fame acceca…). Ma la gioia lascia presto il posto alla malinconia: i naufraghi devono preparare le valigie e tornare in Italia per affrontare la finalissima de L’Isola dei Famosi 2018. È normale che, per quanto siano felici di tornare a casa e riabbracciare i loro cari, abbiano un velo di tristezza addosso.

È stata un’esperienza totalizzante che non dimenticheranno mai. Intanto, però, meglio che si concentrino sulla vittoria? Chi vincerà? Beh, la sfida è aperta e tutto, fino all’ultimo può accadere. Lo dimostra l’ennesima discussione che ha avuto luogo tra Jonathan e Amaurys, discussione molto pesante che non è piaciuta a nessuno. Né al pubblico né agli altri naufraghi che hanno preso una posizione netta (Francesca ha anche detto che Amaurys dovrebbe essere espulso). Per fortuna, però, la pasta ha fatto il miracolo. Attendiamo con ansia di sapere come andrà a finire questa isola…

Cerca isola “Casa pignorata”. Isola, choc a pochi giorni dalla finale. La notizia che circola riguarda uno dei protagonisti più discussi di questa edizione. Stando a quel che si dice, il noto personaggio starebbe attraversando un momento drammatico (e imbarazzante)