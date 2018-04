Fisico muscoloso, tatuaggi e un passato sulle passerelle dei concorsi di bellezza. Simone Coccia Colaiuta è il fidanzato dell'onorevole del Partito democratico Stefania Pezzopane, di 24 anni più grande. Il loro amore ha fatto scalpore e nonostante scandali - qualche anno fa erano saltate fuori delle conversazioni bollenti intrattenute da Colaiuta con una sconosciuta ragazza in cui si vantava delle sue doti da amante - e gossip, tra i due sembra andare tutto a gonfie vele. Classe 1984, Simone Coccia Colaiuta (1,83 di altezza) è originario dell'Aquila dove ha trascorso la maggior parte della sua infanzia e adolescenza. Il fidanzato della Pezzopane ha partecipato al concorso di bellezza maschile "Il più bello d'Italia": Simone non si è classificato primo, in compenso ha ricevuto la fascia moda dello sponsor DonTheFuller. Celebre la foto scattata in quell'occasione che lo ritrae con indosso solo boxer e fascia, abbracciato alla sua Stefania. Il giorno della finalissima, al termine della serata, Simone aveva romanticamente omaggiato l'allora senatrice Pd con un breve discorso: "Dedico questa fascia alla donna che amo". Nel passato del modello aquilano c'è anche una partecipazione al programma di Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore. (Continua a leggere dopo la foto)

Intervistato da ''Novella 2000'', Simone aveva raccontato com'era iniziata la storia con Stefania Pezzopane. ''Io mi sono avvicinato per farle i complimenti per il suo lavoro, - aveva raccontato il modello - poi ci siamo scambiati il numero di telefono e dopo due o tre settimane l'ho invitata a fare un aperitivo. Dopo un'altra settimana l'ho invitata a cena a casa e lì ci siamo amati. Lei si è sciolta come un ghiacciolo''. ''Querelo chi dubita di noi e del nostro amore'', aveva detto l'allora senatrice del Pd in un'intervista rilasciata a Oggi. L'onorevole ha sempre rispedito al mittente le accuse che in questi anni sono arrivate al suo compagno, ritenuto un ''opportunista che vuole solo i suoi soldi''. "Non è vero, non mi permette mai di pagargli nulla, nemmeno un caffè", aveva risposto la senatrice durante un'ospitata a ''Domenica Live''. (Continua a leggere dopo le foto)

Coma anticipato qualche giorno fa dal sito ''Capoluogo'', il compagno della deputata Stefania Pezzopane partirà nel fine settimana alla volta di Roma dove già è tutto pronto per la quindicesima edizione del ''Grande fratello'' a cui prenderà parte. I concorrenti con cui Simone dovrà scontrarsi (i nomi certi finora) sono: Michael Terlizzi figlio del naufrago Franco, Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, Matteo Gentili, calciatore ventinovenne del Real Forte dei Marmi Quarceta nonché ex di Paola Di Benedetto (concorrente de L’Isola dei famosi), Camilla Lucchi, protagonista di Rich Kids e Lucia Bramieri, nuora del compianto Gino Bramieri.

”Ma come diavolo si è combinata!”. Dimenticate questa Stefania Pezzopane. La senatrice del Pd – nota per la sua storia col giovane Simone – ha deciso di rivoluzionare il suo look: addio capelli lunghi, neri e con l’immancabile frangetta