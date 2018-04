Ha raccontato la sua storia davanti a tutta l'Italia dal salotto pomeridiano di Barbara D'Urso. Stiamo parlando di Angelo Sanzio, meglio conosciuto come ''Il Ken umano italiano''. Il ragazzo, solo 28 anni, si è già sottoposto a diversi interventi: naso, labbra, zigomi, mento, arcata sopracciliare e trapianto di capelli. In cantiere ci sono i glutei, anche se mamma Mary non è molto d'accordo e ha cominciato una campagna anti-chirurgia per impedire al figlio di modificare ulteriormente quell'aspetto che le piaceva così tanto. ''Eri molto più bello di adesso'', l'ha rimproverato davanti a tutti durante una recente ospitata a ''Pomeriggio Cinque''. Classe 1998, Angelo Sanzio (all'anagrafe Angelo Giuseppe Capparella) è originario di Civitavecchia e fin da bambino ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo. La prima volta che Angelo Sanzio si è sottoposto a un operazione è stato all'età di 21 anni e da lì non si è più fermato. (Continua a leggere dopo la foto)

Angelo è altro 1 metro e 85 centimetri, mentre dovrebbe pesare intorno ai 64 chili. ''Io lavoro e pago da solo i miei interventi. - aveva detto durante un'intervista rilasciata a Barbara D'Urso - Adesso mi sento molto più sicuro. Ho dato un valore aggiunto al mio viso. Labbra enormi? Sono bellissime, me le invidia il mondo. Non vado in vacanza, non esco con gli amici o il sabato sera perché lavoro sempre, produco profumi. Ho fatto questi interventi mirati anche per poter lavorare nel mondo dello spettacolo. Mi sono creato un personaggio che mi viene riconosciuto dalla televisione e in Italia, in generale''. (Continua a leggere dopo le foto)

A Domenica Live Angelo ha spiegato di essere stato molto fortunato avendo accanto sempre una famiglia che ha compreso e assecondato i suoi desideri. Così come gli amici - in primis l'ex stellina di Non è la Rai e concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip Antonella Mosetti - che non l'hanno mai abbandonato. Non si può dire lo stesso per l’amore: Angelo non è interessato ad avere una fidanzata. ''L'amore non ha mai fatto parte della mia vita e mai ne farà parte. Non mi piacciono i rapporti usa e getta di oggi'' ha confidato l'esperto di profumi.

