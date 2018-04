Sono rimasti 5 naufraghi all'Isola dei Famosi: Amaurys Perez, Nino Formicola, Bianca Atzei, Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian. Solo uno di loro, alla fine, conquisterà il titolo di vincitore di questa 13esima, chiacchieratissima, edizione del reality di Canale 5. Fino a pochi giorni fa si dava per scontata la vittoria di Alessia Mancini, la 'maestrina' di Playa Dos, ma è stata fatta fuori nel corso della semifinale. A sorpresa, infatti, Alessia ha perso il televoto contro Jonathan. Sappiamo già i nomi dei 3 primi finalisti, che sono Amaurys, Nino e Bianca. Francesca e Jonathan, invece, dovranno conquistarsi il posto a suon di televoti. La loro è l'ultima nomination. E mentre in Honduras è partito il conto alla rovescia, in Italia si continua a rumoreggiare. I pettegolezzi sugli isolani sono all'ordine del giorno, sollevati soprattutto da parte degli ex concorrenti del reality. È dal salotto di Casa Signorini che negli ultimi giorni sono usciti i gossip più succosi. Dopo la rivelazione di Eva Henger e Cecilia Capriotti sulla presunta cotta di Bianca per Nino, ecco un'altra voce sulla cantante sarda. (Continua dopo la foto)

Come abbiamo visto durante la semifinale, i naufraghi hanno avuto la possibilità di specchiarsi e pesarsi dopo ben 77 giorni. Uno choc, per la maggior parte di loro, rivedere la propria immagine dopo così tanto tempo. Il verdetto della bilancia è stato chiaro: Rosa Perrotta ha perso 2 kg, Alessia Mancini e Francesca Cipriani 3 (''Pensavo di essere dimagrita di più'', ha commentato quest'ultima, un po' delusa), Jonathan Kashanian 9 come Nino Formicola, Bianca Atzei 0 e Amaurys Perez ne ha persi addirittura 23. Record di Amaurys, insomma. Ma anche di Bianca, che è l'unica a non aver buttato giù nemmeno un etto. Com'è possibile? Se lo sono chiesto in molti, perché tutti gli altri, al contrario, tornano a casa dimagriti. (Continua dopo le foto)

Il motivo per cui Bianca, che pesava 40 kg anche appena sbarcata in Honduras, non si è allontanata nemmeno di un etto dal suo peso iniziale prova a spiegarlo Filippo Nardi. L'ex naufrago, ospite di Alfonso Signorini, ha detto che la Atzei avrebbe ottenuto dalla produzione la possibilità di bere degli shaker proteici per evitare che incorresse in problemi di salute seri. "Alcuni concorrenti avevano accesso a degli shaker proteici perché erano decisamente sotto peso – ha svelato l'ex concorrente del reality - È ovvio che all'Isola non puoi andare a rischiare la vita. E se sei troppo sotto peso puoi bere questi shaker".

