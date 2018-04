Fabrizio Frizzi, a meno di un mese dalla scomparsa arriva la notizia che farà senz'altro piacere al suo pubblico. E che renderà orgogliosa la moglie, Carlotta Mantovan, che dal giorno dei funerali, celebrati nella chiesa degli Artisti, in una piazza del Popolo straripante di gente, non è più apparsa in pubblico, né ha rilasciato interviste. Ha scelto la via del silenzio e della riservatezza Carlotta per affrontare il vuoto lasciato dal conduttore, anche papà della sua Stella, 5 anni. Ma sicuramente adesso che la mozione di intitolare una strada a Frizzi è stata approvata, la Mantovan, così come tutti coloro che volevano bene e stimavano il presentatore scomparso a 60 anni, farà un piccolo sorriso guardando il cielo. Avete capito bene: Roma dedica una via a Fabrizio Frizzi. La mozione che prevede ''l'impegno per la Sindaca e la Giunta a porre in essere le iniziative necessarie per la intitolazione a Fabrizio Frizzi di un toponimo nella zona Aventino-Giardino degli Aranci'' presentata dal gruppo capitolino di Fdi e dalla lista civica collegata Con Giorgia è passata all'unanimità. La mozione ha ottenuto voto favorevole di tutta l'Aula e la sua approvazione è stata seguita da un applauso dei consiglieri. (Continua dopo la foto)

Esprimiamo viva soddisfazione per l'approvazione della nostra mozione a prima firma della Presidente di Fdi Giorgia Meloni della mozione per intitolare un toponimo in zona Aventino-Giardino degli Aranci a Fabrizio Frizzi – spiegano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia - La mozione ha ricevuto il voto favorevole di tutte le forze politiche e prevede di applicare la deroga ai dieci anni dalla scomparsa come previsto per le persone benemerite quale senza dubbio è stato Frizzi. Un grande uomo di spettacolo e ancor più un grande uomo di solidarietà al quale tutti i romani e gli italiani hanno tributato un enorme affetto in occasione della sua prematura scomparsa''. (Continua dopo le foto)

Giorgia Meloni, presidente di FdI, affida il suo commento a Facebook: ''L'approvazione in assemblea capitolina della mozione di Fratelli d'Italia e della lista 'Con Giorgia' per intitolare una via a Fabrizio Frizzi all'Aventino è per noi motivo di grande soddisfazione. Grazie alla sua risata inconfondibile Frizzi è entrato nelle case e nei cuori degli italiani. Con riservatezza e costanza ha svolto un'opera di solidarietà verso gli altri. Tutto questo lo rende una figura di alto profilo ed è giusto che Roma, la sua città, lo ricordi in uno dei suoi luoghi più belli, all'ombra del Giardino degli Aranci''. Nello stesso parco ci sono viali dedicati ad altri grandi artisti romani (come Nino Manfredi e Fiorenzo Fiorentini).

