Manca pochissimo al via, quindi il nuovo, si fa per dire, Grande Fratello di Barbara D'Urso, già scalda i motori. Carmelita tornerà in prima serata e in diretta con la quindicesima edizione del GF martedì 17 aprile, a poche ore dalla finalissima di un altro reality seguitissimo (e chiacchieratissimo), l'Isola dei Famosi. Chi ama questo genere di trasmissioni, insomma, farà i salti di gioia. Le indiscrezioni su Casa, cast, opinionisti e tutto il resto, nel frattempo, fioccano. Una cosa per volta. Intanto i concorrenti, che non sembrano poi tanto 'nip', cioè sconosciuti. Il settimanale Chi svela che ''non si ferma il cammino dei 'quasi famosi' che animeranno il Gf Nip di Barbara D'Urso. Gli ultimi provinati e assoldati sono Angelo Sanzio, ovvero il 'Ken umano', e Mila Suarez, sosia di Belen Rodriguez e fidanzata dell'ex naufrago e attore Alex Belli. In ballottaggio anche Patrizia Bonetti, ex di Stefano Ricucci e Gianluca Vacchi''. A questi probabili reclusi si aggiungono i nomi forniti da Spy: Simone Coccia, ex fidanzato dell'onorevole del Pd Stefania Pezzopane, Luigi Mario Favoloso, ex ragazzo di Nina Moric, e Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, concorrente dell'Isola dei Famosi. (Continua dopo la foto)

A fianco di Barbara, in studio, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Ma a 'Malgy' è già sfuggito un 'segreto' che forse i telespettatori avrebbero dovuto scoprire solo a Grande Fratello iniziato. Nello spiegare il suo ruolo al reality, Cristiano ha risposto così: "Ho detto più volte che non sarei tornato a fare l'opinionista, infatti il mio ruolo non sarà solo quello. Non posso anticipare nulla, ma ci saranno delle situazioni divertenti. Non mi fare parlare che mi sciolgono subito il contratto". Quindi 'Malgy' avrà un ruolo inedito? Così pare, anche se forse è azzardato parlare di co-conduzione. E ora veniamo all'anteprima che ha lanciato la stessa Barbara nel suo salotto, Pomeriggio Cinque, a pochi giorni dall'inizio del reality. Per 3 concorrenti del 15esimo Grande Fratello, infatti, l'avventura inizierà prima. Da oggi, in pratica. Concorrenti che Carmelita ha definito 'i tre super boni'. (Continua dopo le foto)

''Volete che la D'Urso torni al GF e non ci siano super boni?", ha detto scherzando Barbara in puntata. I tre, che a quanto dice la conduttrice sono dei bei ragazzi, passeranno tre giorni chiusi nel 'Casale', una splendida dimora sulle colline di una non meglio specificata località per poi raggiungere il resto del gruppo di nip o presunti tali nella Casa più spiata d'Italia. I volti dei 'super boni' sono ancora segretissimi, ma Pomeriggio Cinque ha svelato i loro nomi e alcuni dettagli: Simone, moretto e casual, Filippo, biondino elegante, e Valerio, stiloso e tenebroso. Nemmeno a dirlo, tutti quanti vantano un fisico di tutto rispetto, come si vede dal filmato.

Qui il video dei tre concorrenti a Pomeriggio Cinque

