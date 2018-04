Qui trono over, Uomini e Donne, Cinecittà, Roma. È vero: lo studio di Maria De Filippi regali perle di trash non è una novità. Succede di continuo. Bastano due nomi su tutti: Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due, opinionista (e ora pure tronista) l'una e dama (ormai per eccellenza) l'altra, in puntata si rendono protagoniste di liti furiose, spesso sfociate in semi risse. Ricordiamo la torta in faccia e il gavettone di Tina. Siparietti a cui il pubblico è ormai abituato, purtroppo. Ma evidentemente anche questo fa parte dello show. Stavolta, però, Gemma non c'entra e, grazie a Dio, non si è arrivati alle mani. Ma è sempre grazie alla Cipollari, subito frenata dalla padrona di casa, che il trono over diventa per un attimo 'hot'. In puntata scorrono varie storie, al centro dello studio si alternano vari protagonisti, ma è la relazione, se così si può definire, tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano (e Sossio Aruta) che fa ancora discutere. Avevamo lasciato i 'cavalieri' in questione quasi alle mani quando Sossio ha dato del pagliaccio a Riccardo. Che, in tutta risposta, ha abbandonato momentaneamente lo studio congedando l'ex calciatore di Campioni con un intercalare dialettale indirizzato alla madre davvero poco carino. (Continua dopo la foto)

Poi, però, per fortuna si sono chiariti. E si sono chiesti reciprocamente scusa. Ciò non toglie, tuttavia, che il rapporto di Riccardo con Ida continui a scricchiolare. Lo abbiamo visto anche nell'ultimo episodio della 'telenovela'. Riccardo, che evidentemente ha capito qual è la strategia, si è di nuovo rifugiato dietro le quinte e Ida, come da copione, lo ha raggiunto. Ma aspettate: riavvolgete il nastro a un attimo prima che la Platano si alzi dalla sedia. È a quel punto che Tina, a fronte delle ultime vicende e discussioni, le chiede, ridendo sotto ai baffi: ''Ma perché sei così coinvolta? Cos'ha di tanto.... che noi non possiamo capire? Sembra un uomo normale, non capisco cosa abbia di così...''. (Continua dopo le foto)

Mentre Tina sta ancora parlando, Gianni Sperti e la stessa Ida scoppiano a ridere. ''Guardate che Tina è maliziosa...'', ricorda l'altro opionionista storico della trasmissione. E Maria, che capisce subito dove Tina vuole andare a parare, tenta di bloccarla prima di subito. Non per essere maliziosi come la Cipollari, ma chi, dopo quell'osservazione, non ha pensato immediatamente a delle 'doti nascoste' di Riccardo? Il sito Bitchyf, che riprende questo siparietto andato in scena nell'ultima puntata del trono over, pubblica allora le foto sexy del cavaliere. Foto in costume. A voi le conclusioni.

Qui il video (a partire dal minuto 26,10)

