“Io alla Rai ho dato molto di più economicamente di quello che ho preso, io a differenza di altri colleghi ho sempre dichiarato pubblicamente quanto prendevo […] per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema della Rai. Rispondi dei tuoi soldi, (Hai la bava alla bocca Massimo) perché i tuoi sono diversi dai miei. Io sono un professionista, non un politico, sono due piani diversi. Venivo pagato dall’azienda pubblica, ma l’azienda pubblica nei miei programmi pigliava fior di milioni di euro di pubblicità. Vallo a chiedere ai grandi nomi che venivano pagati milioni di euro”. Così qualche giorno fa Massimo Giletti aveva risposto a Italo Bocchino. Una rissa trash andata in onda a Non è l’Arena in cui ai telespettatori non è sfuggito un certo risentimento del conduttore nei confronti della Rai. Il trattamento subito non è affatto piaciuto e ora Massimo ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. In una intervista a Leggo.it attacca: "Credo non ci volesse un genio della tv per capire quello che sarebbe successo", ovvero il flop totale di Domenica In. (Continua dopo la foto)

"L'unico mio dispiacere è vedere che c'è finita di mezzo la mia amica Cristina Parodi a cui voglio molto bene, che però poteva non prestarsi a questo gioco. Il massacro è stato una conseguenza inevitabile". Un flop già ad ottobre quando l’ex direttore Rai Del Noce aveva sentenziato: “Guardando Domenica In mi è venuto un attacco di bile, e lo dico prima degli ascolti. Una trasmissione senza capo nè coda, senza un filo logico, senza idee. Poi la conduzione... Se Cristina è una professionista, Benedetta non può fare tv. Non dimentichiamo che Domenica In è stata condotta da professionisti come Corrado, Baudo, Carrà... Fa male al cuore, dopo aver diretto Rai Uno per tanti anni, vederla ridotta così".





Intanto stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, il ritiro di Benedetta Parodi sarebbe imminente. Avrebbe iniziato le registrazioni della prossima stagione di Bake Off. Nella rubrica Pillole di Gossip, infatti, è stato scritto: “Dopo il flop di ascolti di Domenica In Benedetta Parodi tornerà a condurre una nuova edizione di Bake Off. Le registrazioni sono iniziate pochi giorni fa”. Sulle sorti di Cristina Parodi, invece, è stato aggiunto: “Cristina Parodi intanto verrebbe riconfermata nella seconda parte del contenitore domenicale, che non si chiamerà più Domenica In”.

