Fabrizio Frizzi ci ha lasciato nella notte tra il 25 e il 26 marzo, stroncato a 60 anni da un’emorragia cerebrale. La sua scomparsa ha causato un vuoto immenso nel mondo della televisione, quel mondo che per il conduttore amatissimo è stato una seconda casa per 40 anni. Colleghi e amici, ma anche il suo pubblico, tutti sconvolti dalla notizia della sua morte. Ma Fabrizio, come tutti, aveva anche una vita privata, una famiglia: la moglie, Carlotta Mantovan, e la figlia, Stella, 5 anni. Per loro ha combattuto come un leone fino all'ultimo, erano la sua ragione di vita. Dopo i funerali, celebrati nella chiesa degli Artisti, a piazza del Popolo, a Roma, non si contano gli sfoghi e le interviste dei colleghi più o meno stretti, tutti affranti per la sua scomparsa prematura. Ma non lei, Carlotta. La Mantovan ha scelto la strada del silenzio e della riservatezza. Dopo l'ultimo saluto al marito, difatti, non è più apparsa in pubblico. Dopo la nota in cui annunciava la triste notizia della morte di Frizzi, non è più intervenuta. Nemmeno a mezzo social: il suo profilo Instagram è fermo al 20 marzo scorso. (Continua dopo la foto)

L'ultimo post, dolcissimo, è dedicato alla figlia Stella. Quella stessa figlia di cui ora dovrà prendersi cura e dovrà veder crescere senza Fabrizio, che amava alla follia la sua bambina. La parte della leonessa, dunque, ora spetta a lei, a Carlotta. Che, anche se ha deciso di non condividere il suo dolore, comunque non è sola. Può contare sull'affetto e la vicinanza dei suoi familiari in primis, ma anche di quegli amici e colleghi che, subito dopo la scomparsa di Fabrizio, hanno avuto pensieri e parole di conforto per lei. Prima tra tutti Rita Dalla Chiesa, la prima moglie di Frizzi, che più volte ha detto di essere legata a lei e a Stella come se fossero una famiglia. "Carlotta è la vedova di Frizzi e malgrado tutto le starò accanto", ha detto la conduttrice a Maurizio Costanzo, promettendo di starle accanto e di proteggerla. (Continua dopo le foto)

E poi, ancora, c'è Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti, a starle vicino. Non faccio altro che pensare a te, ha scritto su Instagram. Milly Carlucci, altra grande amica di Frizzi, dopo il funerale si è invece rivolta ai dirigenti Rai per far assumere la Mantovan: "Visto che la nostra è davvero una famiglia, vorrei tanto che Carlotta che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai", ha detto la regina di Ballando con le Stelle al Corriere della Sera. In generale, potrebbe essere importante per Carlotta tornare a lavorare. Negli ultimi tempi aveva messo da parte la carriera per stare accanto a Fabrizio e a Stella e magari ora riprenderla in mano potrebbe essere d'aiuto. Una sorta di valvola di sfogo. Ad oggi, in ogni caso, la vedova di Frizzi ha scelto di vivere questo momento di profondo dolore in silenzio. Silenzio che va rispettato, senza né se né ma. Forza, Carlotta!

"Ho visto tutto". Morto Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci è dovuta andare in onda con Ballando con le stelle contro la sua volontà, subito dopo i funerali. Ma adesso parla chi era in studio quella sera: "Ecco che è successo dietro le quinte"