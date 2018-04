Momento difficile per Ballando con le Stelle alla prese con più di qualche grana. Nel corso dell’ultima puntata a finire nel centro del mirino era stata la bellissima Cristina Ich, poi eliminata, che si era lasciata sfuggire una parolaccia nei confronti dell’avvocato dell’ex fidanzato di Gessica Notaro. Quindi era stata la volta di Giovanni Ciacci che in settimana aveva scritto: “Ho vissuto momenti migliore. Il malore è dovuto all’emozione, alla fatica. Ballando ti entra nello stomaco. Sono davvero molto provato. C’è troppa pressione e si sta coinvolgendo troppa gente, quindi ho intenzione di parlare con la produzione e con Milly Carlucci.Voglio abbandonare Ballando con le Stelle perché c’è troppa pressione. Non me la sento di andare avanti, mi dispiace. Io non me la sento. So di darvi una delusione a tutti ma non me la sento più.Mi sento sulle spalle un peso che io fino a sabato non mi ero mai sentito. Questa cosa del tango, questo scambio di ruoli è stato molto forte. Perché c’è tanta attesa, la gente mi ferma dicendomi: ‘Guarda che tu stai ballando per me’. Io non me la sento questa responsabilità”. (Continua dopo la foto)

Un post che sembra annunciare un addio. Adesso è la volta del grande “accusatore” di Ciacci, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni. Su internet, infatti, molti sono ancora quelli che puntano il dito contro di lui e proprio a questi, con un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Su Ciacci e Todaro (e sulle critiche alla coppia mosse) Zazzaroni ribadisce:“L’ho spiegato più volte: è un fattore estetico. Mi rendo conto che la critica mossa si è prestata a interpretazioni fuorvianti ma ho sempre invitato i fomentatori di odio che affollano i social ad attenersi al merito del mio ragionamento”. Quando durante l’intervista gli viene ripetuta la parola “Omofobo” il giudice prontamente si difende.





“Io omofobo? Ma sta scherzando? Mai stato e mai lo sarò […] alla quinta puntata Ciacci e Todaro mi hanno dato ragione”. A chi invece lo ha accusato di aver costruito tutto atavolino Zazzaroni risponde: “Non me ne curo (delle accuse ndr). Mi lasci ringraziare tutti quelli che non hanno capito una mazza e hanno perso più di un’occasione per stare zitti”. E gli spettatori? Premiano il programma, una settimana fa infatti Milly Carlucci ha battuto nella gara degli ascolti il serale di Amici che dalla scorsa settimana ha preso il posto di C’è posta per te contro il quale neppure Milly è riuscita mai a spuntarla.

