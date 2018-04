Mercoledì 11 aprile è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. La puntata precedente era stata quella di domenica che aveva visto l’assenza di Nadia Toffa che aveva fatto sapere al pubblico di essere troppo provata dalle cure. La giornalista – che poi è stata tempestata di messaggi da fan troppo curiosi che volevano sapere di più sulla malattia e sul percorso da fare – ha detto però che non mancherà alla puntata di domenica prossima. Noi facciamo il tifo per lei che è una grande guerriera e lotta con forza e caparbietà. Comunque torniamo alla puntata di mercoledì. Ilary ha fatto il suo ingresso nello studio e lo hanno notato tutti. Cosa hanno notato? L’eleganza della signora Totti che ha lasciato tutti a bocca aperta: quel tubino a righe firmato Norma Kamali le stava divinamente. Quell’abito fasciava alla perfezione il suo fisico esile (c’è chi dice che sia anche troppo esile) e tonico e faceva risaltare la sua figura. A completare quell’immagine meravigliosa i capelli raccolti in uno chignon alto e un paio di decollete nere con tacco a spillo. Una vera favola. Continua a leggere dopo la foto

Finalmente un abito che rende onore a Ilary e mette in risalto la sua bellezza. Cosa che non si poteva dire degli abiti che aveva scelto per le puntate precedenti: mosci, castigati che sembravano mortificarla più che farla brillare. Quando entra nello studio, scattano immediati i commenti sui social. Qualcuno apprezza moltissimo il look della ex letterina. Le scrivono moltissimi complimenti: “Sei stupenda”, “Ma che bella”; “Quell’abito quanto costa, mi piace tantissimo”. Ma Ilary riceva anche messaggi di disappunto: a qualcuno, la sua scelta, non è piaciuta. “Ilary sei sempre bellissima.....ma vorrei sapere chi ti veste?? Fatele indossare qualcosa che valorizzi il suo corpo e la sua bellezza porca miseria.....fate qualcosa”, scrive qualcuno. Continua a leggere dopo le foto

E un’altra fa eco:“C’è qualcosa che non va nel look”. Poi non mancano paragoni ironici: qualcuno le dice che assomiglia all’Ape Maia, qualcuno le dice che è uguale a un codice a barra (o a una tapparella). E c’è chi si spinge oltre paragonandola allo Stregatto di Alice nel paese delle meraviglie. E ancora: “Ilary sei stupenda e hai un fisico asciutto e sano ma la tua costumista prima di metterti addosso un abito del genere dovrebbe capire che forse era più adatto ad una modella “curvy”. Ripeto senza nulla togliere alla tua bellezza perché ne hai in abbondanza ma l’abito non era azzeccato”. E voi cosa dite? Vi è piaciuto?

“L’ha detto davvero?”. L’Eredità, la gaffe è porno. Il concorrente, un po’ confuso sulla risposta da dare, dice la prima parola che gli viene in mente e manda in tilt lo studio. Imbarazzo puro (e un bel po’ di risate)