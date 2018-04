La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, un addio destinato a far discutere. Sì perché un nome come il suo è difficile da rimpiazzare. Lo sanno i vertici Rai che, pare, abbiano fatto di tutto pur di trattenerlo incassando di contro solo no. La motivazione è semplice, il popolare conduttore ha candidamente ammesso di essere stanco di lavorare come dipendente ed essere soggetto a orari di lavoro. Una motivazione non da tutti condivisa dai fan, abituati ai colpi di testa di Roberto Giacobbo, il conduttore della trasmissione Voyager, che poi aggiunge: «Con la Rai sono in ottimi rapporti. Ho lavorato tanto e bene per questa Azienda. Posso anticipare, pur rispettando i colleghi che hanno riportato il mio passaggio altrove, che i rumors contengono alcune imprecisioni, non c'è nessuna certezza sul mio futuro. Sono un professionista sul mercato, è vero, ma al momento sto valutando alcune offerte in generale. Di più non posso e non voglio aggiungere», conclude. E chissà dove lo rivedremo. Nato a Roma, classe 1961, giornalista, autore, conduttore tv, creatore di Voyager. (Continua dopo la foto)

Roberto Giacobbo è stato oggetto di pesanti critiche da parte di critici televisivi come Aldo Grasso, che lo accusa di diffondere una vecchia leggenda metropolitana cautelandosi dietro frasi come «teoria apparentemente incredibile». Il giornalista Alessandro Cecchi Paone lo accusa di proporre «programmi in televisione, che fanno i soldi sulle paure e le irrazionalità» in relazione alle profezie sulla fine del mondo nel 2012, mentre il comico Maurizio Crozza, nel suo spettacolo Crozza Alive, ha dedicato alla trasmissione Voyager una striscia satirica, ribattezzata Kazzenger, in cui l'imitazione di Giacobbo ammette di "inventarsi" improbabili misteri e di esporli in modo "raffazzonato" e casuale.





Le sue trasmissioni televisive sono state accusate di scarso rigore scientifico dall'astrofisico Amedeo Balbi sul suo blog e di spargere ingiustificato allarmismo nel suo libro 2012. La fine del mondo?. Secondo il giornalista Paolo Attivissimo, il libro di Giacobbo contiene "scemenze", "castronerie" e "scempiaggini" come ad esempio «Alexei Dmitriev [...] sostiene che questa densa luce che la caratterizza provenga dal buco nero al centro della galassia», anche se un buco nero per definizione è un corpo celeste che assorbe la luce, oppure «Di fatto, tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta del XX secolo, nell'atmosfera terrestre ha improvvisamente fatto la sua comparsa un numero sempre crescente di particelle di luce dette "fotoni"», mentre i fotoni esistono da sempre. Critiche sull'argomento delle profezie sul 2012 sono arrivate anche dall'astrofisica e divulgatrice scientifica Margherita Hack e da Mario Tozzi

