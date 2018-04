Ci ha fatto molto divertire questa tredicesima edizione de L’Isola dei famosi. E quasi quasi ci dispiace che finisca tra meno di una settimana. Ne sono successe davvero di tutti i colori: il canna-gate, la droga, le corna tra due naufraghi impegnati, frasi omofobe e frasi razziste; gli insulti, le litigate epiche; la sfuriata di Alessia Marcuzzi, gli abbandoni dell’ultimo minuto; le polemiche di Striscia la notizia che ha tentato in tutti i modi di infangare il reality. Sentiremo la nostalgia di tutto questo… Ma ora non ci piangiamo addosso, anche perché il reality non è ancora finito e di cose ne stanno succedendo ancora. Per esempio c’è grande tensione. Tra tutti i naufraghi che ormai sono davvero molto stanchi (e affamati). Ne è prova la lite furiosa nata tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian. Sul web, dopo la loro discussione, è successo un mezzo putiferio e in tanti si sono sentiti in dovere di commentare: "Amaurys pessimo! Grande arrogante! Gli brucia ancora l'uscita della Mancini! Ha durante la settimana momenti di ira e poi va ‘chiarendo’ diventando un agnellino! E in puntata sputa nuovamente veleno su tutti coloro che non fanno parte del suo gruppo di Monopoli! Amaurys non vincerai", gli ha scritto qualcuno. Continua a leggere dopo la foto

Eppure era stata messa una pietra sopra a quel litigio, no? Beh, a quanto pare quella discussione ha pesato più di quanto si possa immaginare… Anche Francesca Cipriani – che ormai è la star della spiaggia – ha detto la sua. Dopo aver commentato le parole della madre di Bianca Atzei - “Invece di dire ‘Figlia mia non vedo l’ora di riabbracciarti sono tre mesi che non ti vedo’, ha detto ‘Stai zitta stai zitta’” – ha anche detto la sua su Perez. Secondo la Cipriani Amaurys sarebbe fin troppo aggressivo. A suo avviso questa aggressività andrebbe punita. Parole forti quelle che la Cipriani usa nei confronti del naufrago: "Comunque anche lui che aggressività ragazzi. Ogni volta si alza in piedi”, ha detto. Continua a leggere dopo le foto

E ha aggiunto: “Quello è tanto brutto, tanto brutto. Io farei espulsione. Devono esserci delle regole comunque nei giochi". Capito? La Cipriani chiede l’espulsione per Amaurys… Però… Intanto alla finale manca pochissimo e si accettano scommesse su chi vincerà. La finalissima, che andrà in onda il 16 aprile, sarà ambientata non più a Milano 3 ma nei locali realizzati per Expo. L’indiscrezione partita da Alberto Dandolo, ha già fatto il giro del web. Pronti per la finalissima? Siamo troppo curiosi di sapere chi vincerà. E voi avete già una mezza idea? Su, bisogna pazientare ancora qualche giorno…

