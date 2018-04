La morte di Fabrizio Frizzi ha scioccato il mondo della televisione. E i colleghi e chi sta dall’altra parte dello schermo, i telespettatori, che da 40 anni seguivano le trasmissioni del conduttore sempre pacato e rispettosissimo. Tra chi è rimasto più scosso dalla scomparsa di Fabrizio, stroncato a 60 anni da un’emorragia cerebrale lo scorso 27 marzo, sicuramente Milly Carlucci. Più che colleghi: amici stretti. Milly lo conobbe per la prima volta nel 1993. I due presentarono insieme "Scommettiamo che?" e da quel momento nacque una coppia televisiva, ma anche un'amicizia che andava oltre le telecamere. Per questo motivo, subito dopo i funerali di Frizzi, la Carlucci ha confidato che non se la sentiva, di lì a pochi giorni, di andare in onda con il suo show del sabato sera, Ballando con le Stelle. Quel vuoto che Fabrizio le ha lasciato è troppo grande e lei non aveva l'allegria e l'energia necessarie per portare avanti lo spettacolo. Ma la Rai non ha voluto sentire ragioni. E il programma è andato in onda regolarmente. In apertura, però, non è mancato un omaggio al presentatore con cui ha condiviso tanti successi, proprio in Rai. "È venuto a mancare un fratello… qui c'è solo una parte delle persone che hanno lavorato con lui - ha esordito Milly nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 31 marzo commuovendosi - Quando mercoledì siamo arrivati dopo il funerali ci siamo guardati negli occhi e ci siamo domandati 'come faremo ad andare in onda?'". (Continua dopo la foto)

E poi ha aggiunto: "Il primo sentimento è quello di non andare in onda, ma abbiamo un dovere anche verso di voi. E allora ci siamo stretti e anche col direttore Orfeo, che è venuto a supportarci, abbiamo deciso di andare avanti". L'emozione è indescrivibile. E mentre Milly parla dell'amico e collega, entrano in studio, sulle note di "Halleluja", tutti i ballerini vestiti in bianco. Sullo sfondo una foto di Frizzi, sorridente che saluta. Poi va in onda un video che ripercorre la sua storia nel programma e neanche Paolo Belli riesce a trattenere le lacrime. Questo è quello che abbiamo visto in tv. Oggi, un paio di settimane dopo, Ivan Zazzaroni, giudice di Ballando con le stelle, torna sull'argomento.

Intervistato dal settimanale Oggi, Zazzaroni racconta di quanto dura sia stata per Milly Carlucci presentare lo show quel sabato. E rivela quello che poi sarebbe successo dietro le quinte, lontano, quindi, dalle telecamere. "Ho visto Milly piangere e soffrire dietro le quinte – ha detto il giudice di Ballando - Io stesso, prima della messa in onda, avevo mandato messaggi ai dirigenti Rai che curavano il programma per capire come muoverci dopo la morte di Fabrizio", aggiunge. Lo show, come detto, è andato in onda lo stesso e su questo Zazzaroni preferisce tagliare corto: "Ho rispettato le decisioni", è il suo commento.

