Per una coppia che sembra ritrovare l’amore ce n’è un’altra che sembra aver dimenticato tutto. Due donne, lo stesso uomo: Al Bano Carrisi, sempre più al centro delle polemiche in queste settimane. Consolato da Romina Power, l’ex storica con la quale sembra tornato il feeling di un tempo. Attaccato da Loredana Lecciso, la donna che aveva preso il posto nel suo cuore dopo la rottura con la cantante e dalla quale ha avuto due figli. L’ultimo atto è andato in onda questa mattina durante Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci che da Al Bano ha raccolto una testimonianza. Il cantante pugliese infatti non ci sta e cerca di mettere la parola fine a questa situazione da lui definita “assurda e squallida”. Federica ha poi provato a coinvolgerlo direttamente con una telefonata. Telefonata respinta al mittente con una giustificazione piuttosto forte. AL Bano infatti ha affermato che: “Se intervengo alzo un altro polverone”. Come dire, meglio tacere piuttosto che buttare benzina sul fuoco. (Continua dopo la foto)

Nelle settimane scorse il cantante si era sfogato su 'Chi' in una lunga intervista dove - oltre a confessare di essere rimasto vittima di molestie sessuali -, provava a mettere un punto fermo nella sua complicata situazione familiare con l'ombra di Romina sempre presente fra i due, almeno nell'immaginario collettivo. Ne è una prova lo straordinario successo che Al Bano ha ottenuto in questi mesi tornando a esibirsi con l'ex moglie registrando ovunque il 'tutto esaurito': "Ovunque andiamo nel mondo la gente impazzisce per noi., mi spiace solo che la tirino spesso in ballo sul privato, mettendole a volte in bocca parole inventate - spiegava ancora il cantante -.





Intendiamoci, quello con Romina è stato un grande amore, però la parte finale non è stata piacevole né per me né, immagino, per lei. L'abbiamo sopportata perché anche nelle migliori favole c'è sempre il risvolto negativo. Io non sono uno che fugge le negatività: le accetto, fanno parte della vita. Tutte le favole alla fine sono favole a metà". E nell'intervista c'è spazio anche per una dichiarazione d'amore alla donna del cuore: "Volete sapere chi è la vera donna della mia vita? Mia madre. Ha 95 anni ben portati, ho preparato un docufilm su di lei che andrà in onda quando finirà The Voice, mi ha emozionato molto. È una persona migliore di me, di una razza in via d'estinzione. Non ci sono più donne capaci di fare quello che ha fatto lei: sopportare la povertà, sottostare alle leggi di un Sud allora retrogrado per poi decidere di scappare a 17 anni e vivere il suo grande e unico amore fino in fondo"

