Il Grande Fratello di Barbara D'Urso sta per tornare. Il 17 aprile Carmelita aprirà la nuova edizione, la numero quindici, dello storico reality di Canale 5 dedicato ai nip, ovvero i non famosi, anche se alcuni concorrenti li conosciamo già. La rosa completa non è ancora stata ufficializzata, ma il magazine Spy, in edicola da venerdì 6 aprile 2018, ha anticipato i primi cinque concorrenti scelti per partecipare al programma. Che sono Michael Terlizzi, il figlio dell'ex naufrago Franco (e che quindi non sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne come si rumoreggiava); Luigi Mario Favoloso, il compagno di Nina Moric, e Camilla Lucchi, ex partecipante del reality di Rai 2 Rich Kids. Secondo le prime anticipazioni, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà dovrebbe essere anche Simone Coccia, il fidanzato dell'onorevole del Pd Stefania Pezzopane, e Matteo Gentili, ex fidanzato della naufraga de L'Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto, al momento legata a Francesco Monte. Il settimanale Chi, poi, fa anche i nomi di Angelo Sanzio (il Ken umano italiano), Mila Suarez (la sosia di Belen) e Patrizia Bonetti, ex fidanzata di Stefano Ricucci e di Gianluca Vacchi. Ma non mancheranno i completi sconosciuti tra gli inquilini. Quindi commessi, elettricisti, casalinghe, lavoratori, figli di papà, giovani e persone mature, stranieri, appassionati di chirurgia. (Continua dopo la foto)

Dallo studio, come detto, sarà Barbara D'Urso a tirare le fila, ma non sarà sola. Si sa che in questi reality fa parecchio gioco anche il ruolo degli opinionisti e così, anche per questo GF in partenza, due volti noti del mondo dello spettacolo affiancheranno la conduttrice. Cristiano Malgioglio, come sostenevano voci di corridoio, è uno di loro, ma in una recente intervista a TgCom si è lasciato sfuggire un dettaglio che, probabilmente, non doveva svelare. Nello spiegare il suo ruolo, Cristiano ha risposto così: "Ho detto più volte che non sarei tornato a fare l'opinionista, infatti il mio ruolo non sarà solo quello. Non posso anticipare nulla, ma ci saranno delle situazioni divertenti. Non mi fare parlare che mi sciolgono subito il contratto". Quindi 'Malgy' avrà un ruolo inedito? (Continua dopo le foto)

Probabilmente sì, anche se è azzardato parlare di co-conduzione. Sempre nell'intervista a TgCom, Cristiano parla anche delle sue nuove compagne d'avventura, ovvero Barbara e Simona Izzo, l'altra opinionista del reality. Sulla conduttrice, Malgy assicura che "la nostra sarà una coppia bollente", anche se ammette che "ancora devo capire se per me sarà facile o difficile lavorare per lei". Sulla Izzo, invece, meglio prepararsi a qualche scintilla. Già da ora, infatti, Cristiano la definisce un "terzo incomodo" tra lui e la D'Urso e, con queste parole, annuncia tempesta: "Ecco, con lei ho una certezza: litigherò spesso. (…) Sicuramente non andremo d'accordo su nulla, abbiamo dei pareri discordanti su tutto. E io di certo non gliele manderò a dire…".

