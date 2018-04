Giulia Montanarini era famosa ancora prima di salire sul trono di Uomini e Donne. Sorella di Claudia, già opinionista storica del programma nonché ex tronista insieme a Tina Cipollari, Giulia era già un volto noto del piccolo schermo quando ha sceso le scale dello studio di Maria De Filippi per la prima volta. Era il 2011 e la ex showgirl de Il Bagaglino sedeva accanto a Teresanna Pugliese e Gianfranco Apicerni. Alla fine del suo percorso, con soli due corteggiatori rimasti, Alessio e Vasco, la Montanarini ha scelto il primo. Proprio quell'Alessio Lo Passo di cui si è parlato poco tempo fa per una brutta faccenda che l'ha visto protagonista. Scarcerato a dicembre scorso, l'ex corteggiatore (e poi tronista) era finito in manette il 22 aprile 2017 con l'accusa di estorsione a un chirurgo plastico da cui avrebbe preteso 57mila euro di risarcimento per una rinoplastica mal riuscita. Tornato libero, Lo Passo si era confidato con il settimanale Oggi a cui aveva raccontato di essere finito dentro perché "non mi sono presentato il giorno del processo. Non sapevo nulla! Né che mi avessero denunciato, né che ci fosse un processo a mio carico", e anche che "è falso che avrei chiuso il medico nello studio e l'avrei minacciato. Volevo riavere i nostri soldi più un risarcimento per affrontare gli interventi riparatori dei danni che aveva causato a me e alla mia ragazza. E quelli legati alla mia immagine". (Continua dopo la foto)

In ogni caso, tra la Montanarini e Lo Passo non è andata benissimo dopo la scelta: la storia è durata due mesi circa, poi è stata accompagnata da una serie di strascichi e di dichiarazioni al vetriolo a mezzo stampa nel corso del tempo. Classe 1976, come detto, Giulia era un volto noto del piccolo schermo grazie a programmi come Passaparola, Ciao Darwin, Beato fra le donne e Carramba. Al cinema si è fatta conoscere lavorando con Pieraccioni e Parenti, e anche in teatro con Pingitore. Finita l'esperienza a Uomini e Donne, nell'estate 2012 ha partecipato a un reality, Blu Blu Beach, in onda sul canale La3 di Sky italia, poi è tornata in tv con Spa, una sitcom trasmessa su Italia 1 e Italia 2. (Continua dopo le foto)

Direi di passare direttamente a maggio#invernoanchebasta#direttamenteamaggio#congelamentoparziale#estatetisogno#Romacongelata#Giulia#Giuliamontanarini Un post condiviso da Giulia Montanarini real (@giuliamontanarini) in data: Feb 28, 2018 at 4:36 PST

BELTS... Pitti 2018 Un post condiviso da Giulia Montanarini real (@giuliamontanarini) in data: Gen 11, 2018 at 7:39 PST

Di recente, invece, la Montanarini è tornata sul set. Ha recitato nel corto, per la regia della napoletana Cinzia Mirabella, intitolato 'Una semplice verità' che, come scrive Giulia sul suo profilo Instagram, arriverà presto nelle sale. Un grande ritorno per lei, assente da tempo dalle scene, che interpreta il ruolo di una donna lesbica che viene ripudiata dal padre per la sua scelta quella di vivere con la propria amata. Il tema del film è quello del pregiudizio verso i legami di natura omosessuale, ha spiegato la regista, nonché autrice del testo e della sceneggiatura. Per il resto, a sbirciare il profilo sempre aggiornatissimo di Giulia, rimane da dire che non è cambiata di una virgola da quando la vedevamo a Uomini e Donne. Bellissima lo è sempre stata e oggi, a 42 anni compiuti, è praticamente identica a come l'avevamo lasciata: uno schianto. È fidanzata al momento? Non è dato saperlo. Dopo due matrimoni finiti male (il secondo con il centrocampista del Monza Luisito Campisi) e dopo la breve relazione con Alessio Lo Passo, nell'estate 2011 ha avuto una storia con Denny Montesi, ex di Anna Falchi, poi non si è più saputo nulla della sua vita sentimentale. Sul suo profilo Instagram, almeno scorrendo gli ultimi post, non c'è traccia di uomini.

"Ecco tutto quello che faceva". Claudia Montanarini, ancora guai giudiziari per l'ex volto di Uomini e Donne. Meno di un anno fa era stata condannata a tre anni per lesioni, stavolta di mezzo c'entrano i figli avuti dal marito