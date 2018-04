Mancano solo pochi giorni e poi scopriremo chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi. Un’edizione funestata dai colpi di scena, ma nonostante tutto gli ascolti sono rimasti alti. Tra le tante storture del reality quest’anno è saltata agli occhi di tutti la totale mancanza di coesione tra i naufraghi che hanno giocato all’Homo homini lupus. La dimostrazione di questa tensione è emersa proprio in queste ore. Amaurys Perez e Jonathan Kashanian, che si sono confrontati duramente dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata dell’Isola andata in onda lunedì 9 aprile. Il concorrente di origine cubana ha infatti chiesto al suo antagonista un confronto per chiarire delle cose ch non gli sono andate giù. L’ex pallanuotista si è infatti avvicinato a Jonathan per avere un chiarimento: “Io reagisco d’istinto e non freno la lingua. Ti chiedo scusa, però tu hai tirato fuori cose che non andavano tirate fuori”. L’altro, che sulle prime sembrava apprezzare, ha accusato Amaurys però di avere esagerato: “Rosa mi ha detto che ti ha sentito discutere con Alessia Mancini. Bianca era con voi ma non diceva nulla, mentre tu e Alessia mi prendevate in giro sulla pesca. Dicevi che ero falso, una brutta persona”. (continua dopo la foto)

A quel punto i toni si sono alzati parecchio, tanto che i due hanno chiamato Bianca per confermare o meno la cosa. La cantante, palesemente sulle spine, ha preferito tirarsi fuori da questa situazione spinosa. E a quel punto è scattato il caos e Perez non ci ha visto più: “Vedi che sei un falso? Sei un calcolatore. Sei pericoloso!”. Jonathan è letteralmente sbottato: “Io sono pericoloso? Tu hai massacrato Elena, hai massacrato Francesca. Hai fatto piangere la gente dicendo a Rosa le cose peggiori. Ti sei quasi picchiato con Franco. Hai detto a Simone che è un uomo di mer**. Ti ho smascherato”. La discussione è proseguita ulteriormente, quando Kashanian ha sferrato il suo attacco: “Mi imiti perché sono effeminato? È omofobia questa? Io sono fiero di essere effeminato. Ho i miei tacchi e adesso li metto, così sei contento, macho maschilista!”.





La lite è diventata così accesa che i due sono quasi passati alle mani, insomma si è respirata un’aria veramente pesante. Il resto dei naufraghi di fronte a questa scena ha mostrato un dissenso totale e il loro giudizio su Jonathan e Amaurys è stato molto negativo. Bianca, che non voleva mettersi in mezzo, è stata costretta a intervenire e li ha invitati alla calma, convinta che stessero esagerando entrambi e che quello scontro di fronte alle telecamere si sarebbe dovuto evitare. Francesca Cipriani è stata la più critica: “Hanno esagerato e fatto una tragedia. È diventata una scenetta un po’ ridicola. Non mi è piaciuto, soprattutto considerando il fatto che siamo alla fine”.

