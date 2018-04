E anche questa Isola dei Famosi sta per finire. La finale è dietro l'angolo (andrà in onda in diretta il 16 aprile in prima serata), il cerchio si stringe sempre di più e il gruppo di naufraghi superstiti sempre meno compatto, stando agli ultimi litigi feroci. I finalisti, decisi col solito meccanismo delle nomination, al momento, sono 3: Nino Formicola, Amaurys Perez e Bianca Atzei. Resta da vedere chi, tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani, li raggiungerà. L'ex gieffino e l'ex Pupa, infatti, dovranno affrontare un ultimo televoto lunedì prossimo. E certo, chi perde dice addio alla possibilità di vincere per un soffio, dopo aver trascorso gli ultimi due mesi e più in Honduras, ma questo è il gioco. I conti sono presto fatti: sull'Isola sono rimasti 5 naufraghi, 2 donne (dopo l'eliminazione di Alessia Mancini e Rosa Perrotta nel corso della semifinale) e 3 uomini e ora, soltanto ora, esce fuori un gossip succosissimo che riguarda proprio un concorrente sopravvissuto a nomination, crisi di pianto, stenti e discussioni più che accese: Bianca Atzei, che avrebbe preso una cotta per un compagno di avventura. Lo scoop arriva a pochi giorni dall'ultima puntata ma chi parla, a Casa Signorini, giura che la cantante ha iniziato a provare un interesse per lui sin dalla prima settimana trascorsa in Honduras. (Continua dopo la foto)

Avete letto bene: la ex di Max Biaggi avrebbe preso una cotta sull'Isola. A rivelare gli altarini, due ex isolane, Eva Henger e Cecilia Capriotti, che nel salotto di Alfonso Signorini hanno fatto il nome del naufrago di cui, dicono loro, la Atzei si sarebbe invaghita. È Nino Formicola. Stando alla rivelazione di Eva e Cecilia, Bianca sarebbe stata avvicinata al comico durante la prima settimana di permanenza in Honduras. "Ci ha provato", ha detto la Henger, ma il comico le avrebbe subito fatto capire di non essere interessato. Anche perché, da anni, è impegnato con Alessandra. Quindi, sempre a detta delle due ex naufraghe, le attenzioni di Bianca si sarebbero spostate su Filippo Nardi, con cui in effetti molti avevano notato un certo feeling, poi però sfociato in liti e frecciatine. (Continua dopo le foto)

Lo scoop fornito dalla Henger e dalla Capriotti ha lasciato senza parole persino Signorini. Ma alla luce di questo pettegolezzo, ha notato più di qualcuno, assume un significato diverso la scelta di Bianca di nominare proprio Nino come finalista del reality. Vero è, tuttavia, che come fatto notare dalla stessa madre della cantante in puntata, Bianca ha una forte stima nei confronti del comico. Stima che avrebbe sempre nutrito, anche prima di fare i bagagli per l'Honduras. Che Eva e Cecilia, allora, abbiano scambiato quest'ammirazione per qualcosa di più? Purtroppo dovremo aspettare la fine del reality, quando la Atzei e Formicola torneranno in Italia, per saperne di più.

