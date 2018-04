Cambiamenti in vista in Rai. La notizia si sta diffondendo a macchia d’olio e protagonista di questo gossip televisivo è Caterina Balivo che sta traslocando. La conduttrice di detto fatto, infatti, sta lasciando il programma per approdare a nuovi lidi. Stando alle ultimissime indiscrezioni che sono trapelate in queste ore sul web, sembrerebbe che la conduttrice potrebbe lasciare la conduzione del factual show che ha portato al successo di ascolti su Raidue per tornare sul canale principale dell’azienda pubblica. Secondo i rumors, sembra che il direttore di Raiuno Angelo Teodoli si stia dando parecchio da fare per il futuro lavorativo della conduttrice campana per metterla di nuovo alla guida di un programma seguito come Festa italiana nella fascia pomeridiana. Si tratta di uno slot orario che Caterina conosce molto bene, dal momento che negli anni precedenti ha condotto per svariate edizioni su Raiuno il people show registrando risultati d'ascolto decisamente importanti per la rete ammiraglia. Ma qualcuno si è spinto in ipotesi ancora più azzardate. (continua dopo la foto)

Infatti, i beninformati sussurrano che la presentatrice potrebbe addirittura approdare in programmi ancora più prestigiosi. Tra questi potrebbe occuparsi della fascia iniziale di Domenica In dal prossimo settembre e lasciare a Cristina Parodi il resto della trasmissione. Insomma addio Benedetta e benvenuta Balivo. Ma qualcuno ha anche detto che Caterina potrebbe andare a sostituire Luca e Paolo alla guida di Quelli che il calcio, riportando la conduzione al femminile. Ma non è finita qui, perché Dagospia fa sapere che sarebbe in cantiere una riedizione del celebre programma ‘Portobello’, reso arcinoto da Enzo Tortora tra il 1977 e il 1983 con alla guida proprio l’ex miss.





Insomma se i dati sono ancora dubbi, una cosa è certa: la Balivo lascerà detto fatto per un upgrade di carriera. I fan di Detto Fatto però sono delusi dall’abbandono del programma da parte della loro beniamina. Ma i vertici Rai la sanno lunga e per la seria squadra che vince non si cambia, per il passaggio del testimone è stata già individuata la simpatia e brava Serena Rossi. L’attrice napoletana, star di Un posto al sole, ha sostituito Caterina nella fase finale della seconda gravidanza, ottenendo un grande successo. Per cui il cambiamento già rodato potrebbe essere proprio questo.

