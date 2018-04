Il Grande Fratello sta per tornare e con lui anche Barbara D'Urso, padrona di casa del reality dal 2003 al 2004, subito dopo Daria Bignardi e immediatamente prima dell’arrivo di Alessia Marcuzzi, che è stata al timone del programma per ben 9 anni. Un grande ritorno, dunque, per Barbara, che ha così anche l'occasione di . 'riprendersi' la prima serata, dopo gli esprimenti di 'Baila!' e 'Stasera che sera!' tentati nel 2011 che, diciamolo, non sono del tutto riusciti. Tra quelli che non hanno dimenticato Carmelita in quei panni, con il suo classico urletto "Ragazziiii!", che è anche il promo della nuova edizione in partenza il 17 aprile, c'è Pasquale Laricchia. Ve lo ricordate? Partecipò alla terza edizione del GF, la prima condotta dalla D'Urso, insieme alla sua fidanzata di allora, l'americana Victoria Pennington. Il simpatico personal trainer pugliese con l'inconfondibile accento barese alla fine non vinse (trionfò Floriana Secondi, ndr), ma è stato sicuramente uno dei protagonisti più amati anche per le risate che ha regalato al pubblico. Sparito dalle scene da tempo e con un nuovo amore dopo la fine della sua storia con la bella Victoria, Pasquale si è raccontato sulle pagine del settimanale DiPiù Tv e raccontato cosa combina oggi. Ma nell'intervista non è mancato un riferimento al reality e alla conduttrice. (Continua dopo la foto)

La vita di Pasquale, 45 anni, oggi si divide tra musica e radio, alla conduzione di 'J so fort' su Radio Studio più ma non solo. "Lavoro anche come consulente per le palestre, un mestiere che facevo già prima del Grande Fratello", dice alla rivista. "Oggi conduco un programma radiofonico, ho fondato un'etichetta discografica indipendente con cui produco musica da discoteca e continuo a lavorare nelle palestra. E, dopo la fine della storia con Victoria, ho trovato un nuovo amore", racconta. Dopo l'immensa notorietà raggiunta con il reality di Canale 5, la sua avventura televisiva è proseguita: "Per diversi anni in tv sono stato molto richiesto. Mi sono divertito e sono anche riuscito a guadagnare un bel po' di soldi: ho comprato una casa, una bella macchina e ho messo dei risparmi da parte". (Continua dopo le foto)

Il Grande Fratello, le apparizioni a Buona Domenica e La Talpa, poi "a poco a poco, le cose sono cambiate: il telefono ha cominciato a squillare sempre di meno, finché hanno smesso di cercarmi", dice ancora Pasquale. Quindi è iniziata una nuova fase della sua vita: "Ho cercato di guardarmi dentro e di capire che cosa volessi davvero fare. E, visto che ho sempre amato la musica, decisi di investire parte dei miei risparmi su me stesso per imparare il mestiere del produttore discografico". La tv, dunque, ora si limita a guardarla da spettatore, anche se non nega che se lo richiamassero non si tirerebbe indietro. Di sicuro, però, "non mi perderò una puntata del nuovo Grande Fratello condotto da Barbara", continua Pasquale su Di Più Tv, dove non manca di elogiare la conduttrice: "È una donna speciale: mi è sempre stata vicino, sia durante il reality che dopo. Le sarò sempre grato perché, grazie a lei, ho vissuto anni bellissimi".

"Ci siamo!". Grande fratello Nip 15, tutto pronto. Ecco i concorrenti che il 17 aprile varcheranno la porta rossa della famosa casa di Cinecittà