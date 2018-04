Da quanto tempo non vediamo Vanessa Incontrada in televisione? È un bel po’ di tempo. Più o meno dai tempi di “Scomparsa”, la fiction Rai girata a San Benedetto del Tronto che, un anno fa – più o meno – fece il botto andando ben oltre le aspettative di ascolti e share. Ebbene, per la gioia di tutti quelli che la amano, Vanessa Incontrada torna in televisione. Davvero? Sì. La vedremo protagonista di una nuova fiction Rai dal titolo “Il capitano Maria” che andrà in onda a maggio per quattro puntate. È quanto comunicato in un documento da RaiPubblicità. Secondo ciò che riporta il documento in questione, le prime tre puntate saranno trasmesse di lunedì, rispettivamente il 7, il 14 e il 21 maggio mentre l’appuntamento finale è previsto per martedì 22. La serie è prodotta dalla Rai n collaborazione con Palomar e Apulia Film Commission. Il regista è Andrea Porporati, che fu anche regista de La Classe degli Asini. Ma di cosa parla questa fiction che farà tornare sul piccolo schermo la tanto amata Vanessa Incontrada? È la storia del capitano dei Carabinieri Maria Guerra… Continua a leggere dopo la foto

È la storia del capitano dei Carabinieri Maria Guerra (interpretata da Vanessa Incontrada) che, dopo aver lavorato per diversi anni a Roma, torna in Puglia. Perché questa decisione? La Guerra decide di tornare in Puglia per proteggere i suoi figli – Luce e Riccardo – avuti dal marito che non è una persona qualunque ma un magistrato morto a seguito di un incidente. "Una minaccia – si legge nella sinossi diffusa dalla RAI – incombe sulla cittadina pugliese, mentre si delinea una nuova geografia criminale e una pericolosissima faida che la coinvolgerà in prima persona, costringendola a fare i conti con la sua dolorosissima perdita". Oltre alla bella Incontrada, nel cast ci saranno tanti attori italiani molto amati. Per esempio?

Giorgio Pasotti, Camilla Diana, Massimiliano Frateschi, Marco Zingaro, Andrea Bosca e Martino Lauretta. Non solo: spicca anche il nome di Carmine Buschini. Avete presente? Dove lo avete già visto? Beh, in Braccialetti rossi, per esempio. Insomma, grande attesa per la nuova fiction Rai che promette molto ma molto bene. E poi la Incontrada, oltre che una donna bellissima, solare, sorridente, talentuosa, intelligente (altro che grassa come le ha detto qualcuno), oltre che una conduttrice ironica e spigliata, è anche una brava attrice. Oh, Vane', ci piaci assai.

