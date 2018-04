Fabrizio Frizzi è morto il 26 marzo per un’emorragia cerebrale. La sua scomparsa ha sconvolto tutti. Ovviamente la sua famiglia ma anche i colleghi, gli amici, la gente normale che in Frizzi vedeva una persona “normale”. Era buono, professionale, gentile, garbato e tutti, per questo, lo amavano. E la sua morte è stata un colpo per tutti. Uno di quelli che ha “accusato” di più questa perdita è l’amico e collega Carlo Conti che, di Frizzi, ha preso il posto alla conduzione de L’Eredità. Carlo Conti aveva già sostituito Frizzi quando quest’ultimo ebbe un malore a ottobre, mentre registrava una puntata de L’Eredità. I due erano molto amici, oltre che colleghi e nutrivano una stima reciproca. Poi Frizzi è morto e Conti ha preso il suo posto alla conduzione del programma anche se si parla di una possibile sostituzione (si vociferava che sarebbe subentrato Amadeus) a causa dei troppi impegni di Conti. Proprio perché sta sostituendo Frizzi, Conti sente fortissimo il dolore. Un dolore costante che non si placa. È stato proprio il conduttore a rivelarlo al settimanale Chi. Continua a leggere dopo la foto

Dopo aver parlato della Corrida, il programma un tempo condotto da Corrado che Conti guiderà, gli viene posta una domanda su Fabrizio Frizzi. Dal giorno della scomparsa sono stati tantissimi i vip colleghi (e non) di Frizzi che hanno dedicato un pensiero al conduttore. Conti ha sempre preferito tacere, perché il dolore è ancora troppo. “Quando il dolore è così forte non puoi fare proclami, è uno strazio che hai dentro fortissimo e ti toglie le parole - ha detto Carlo Conti al settimanale di Alfonso Signorini - Non riesco a commentare una cosa che mi tocca così da vicino, preferisco il silenzio per cercare di metabolizzarlo”. E ha aggiunto: “È stato difficile andare avanti perché eravamo molto legati. Mi chiamava fratellone… e questo dice tutto”. Continua a leggere dopo le foto

Nell’ultimo numero di Chi anche Rita Dalla Chiesa ha ricordato l’ex marito: “Eravamo come fratelli. E anche per Carlotta se lo vorrà, quando lo vorrà sarò una sorella per sempre. Io ci sarò per lei e per Stella, i due amori di Fabrizio”. Le due infatti sono ancora in contatto ma la Dalla Chiesa ha precisato: “Preferisco che sia lei a cercarmi se ha voglia di sentirmi, non voglio essere insistente. Credo che l’amore vero unisca, siamo una famiglia”. Una parola anche per quelli che l’hanno criticata dopo la morte di Frizzi per averne parlato troppo senza “diritto”: “La gente non sa e non si rende conto. Con Fabrizio c’era un rapporto particolare. Sono stata malissimo quando ci siamo lasciati e se ancora incontrassi la donna che me l’ha portato via l’asfalterei, ma quando si è innamorato di Carlotta sono stata la prima a saperlo”.

