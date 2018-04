Ci siamo, il Grande Fratello 2018 nip, ossia le versione classica del reality senza i vip, è pronto per cominciare. Il 17 aprile Barbara D'Urso tornerà in onda con la quindicesima edizione del noto e storico reality di Canale 5. Dopo tanti rumors sul cast e sui papabili concorrenti che in realtà non saranno del tutto sconosciuti al mondo dello spettacolo, Spy, in edicola da venerdì 6 aprile 2018, ha anticipato i primi cinque concorrenti scelti per partecipare al programma. Il settimanale ha svelato alcuni nomi dei concorrenti: Michael Terlizzi il figlio di Franco Terlizzi (che quindi non farà Uomini e Donne); Luigi Favoloso e Camilla Lucchi, ex partecipante del reality di Rai 2, Rich Kids. Secondo le prime anticipazioni, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà dovrebbe essere anche Simone Coccia, il fidanzato dell'onorevole del Pd Stefania Pezzopane, Luigi Mario Favoloso, compagno della modella ceca Nina Moric e Matteo Gentili, ex fidanzato della naufraga de L’isola dei Famosi, Paola Di Benedetto, al momento impegnata sentimentalmente con Francesco Monte (ex di Cecilia Rodriguez e concorrente dell'Isola dei famosi). (Continua a leggere dopo la foto)

Tre sono invece i nomi dei possibili concorrenti dati in esclusiva da Chi nel suo ultimo numero. Si tratta di Angelo Sanzio, il Ken umano italiano già ospitato da Barbara D'Urso nella sua trasmissione, Mila Suarez, la sosia di Belen Rodriguez ed ex fidanzata di Alex Belli e Patrizia Bonetti, ex fidanzata di Stefano Ricucci e dell'imprenditore Gianluca Vacchi. Ma non mancheranno i completi sconosciuti: commessi, elettricisti, casalinghe, lavoratori, figli di papà, giovani e persone mature, stranieri, appassionati di chirurgia. Insomma, la presentatrice promette che chiunque potrà identificarsi in uno di loro. (Continua a leggere dopo le foto)

La struttura della casa è quella di sempre, ma all'interno è stata cambiata, rinfrescata. Quindi i colori e gli arredi saranno diversi e ci saranno anche nuove stanze segrete. Una delle novità di quest’anno è la presenza della camera degli ospiti. Infatti sarà previsto, nelle varie settimane, l’arrivo di qualcuno che andrà a trovare i concorrenti e quindi si fermerà da loro per qualche notte. Ci sarà anche una zona della casa molto caotica e disagiata che avrà un’ambientazione estiva.

Furto nella Casa del Grande Fratello, arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffusa a macchia d’olio, quindi, a Pomeriggio Cinque, tutta la verità