A Striscia la notizia non sfugge proprio nulla. Avete presente l’Isola dei Famosi di quest’anno? Ecco. Striscia ha creato il panico in più di un’occasione. Certo, bisogna ammetterlo, quelli del tg satirico di Antonio Ricci, nel reality condotto da Alessia Marcuzzi, hanno trovato pane per i loro denti… Anche perché questa edizione è stata ricca di colpi di scena. Tutto è iniziato con il canna gate. Eva Henger ha accusato l’ex tronista Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana, lui ha negato e se ne è tornato in Italia. Ma Striscia è voluta andare a fondo e ha scandagliato audio e video alla ricerca di prove che incastrassero Monte ma, soprattutto, la trasmissione. Poi ne sono successe di tutti i colori e sarebbe impossibile stare qui a fare il resoconto di tutto. Ve ne diciamo solo un’altra: Striscia la notizia ha fatto notare ai telespettatori che alcune prove erano falsate perché i naufraghi avevano violato il regolamento… E quindi sono partite le accuse ad Alessia Marcuzzi e alla trasmissione. Insomma, tapiri a go-go… Ma all’occhio attento di Striscia non sfugge niente… Continua a leggere dopo la foto

Neanche ciò che è successo al TgR Lombardia. Si tratta di una gaffe disastrosa… “Ieri sera alla Scala il debutto del Don Pasquale…”, la giornalista annuncia appunto un servizio su uno spettacolo al Teatro alla Scala di Milano. Segue il servizio durante il quale, si sente una voce di donna gridare "Stani...cosa cazzo dici?". L'urlo è brutale e l’imbarazzo spaziale. Non si capisce bene se si tratti di un microfono aperto o di una critica all’opera, quel che è certo è che la figuraccia è clamorosa… Mamma mia, ci vuole un bel coraggio, dopo una simile gaffe, a riapparire in video… Ma come si dice? Lo spettacolo continua… E questo è anche il bello – in questo caso il brutto – della diretta. Di certo questa non è la prima né l’ultima gaffe che sconvolge il pubblico del tg. Comunque il video lo trovate qui. Continua a leggere dopo le foto

Di certo tutti ricorderete quella volta in cui al tg andò per errore in onda “un’erezione”. Un passante era stato fermato da un giornalista che gli stava facendo delle domande. Solo che, sul muro dell'abitazione divenuto lo sfondo dell’intervista, c'era tanto di scritta imbarazzante: "Sfruttate l'erezione mattutina". Impossibile dimenticare quel momento epico. Di sicuro non avrà pensato lo stesso il povero giornalista che non si è reso conto di nulla, concentrato come era a fare il suo lavoro… E ancora: vi ricordate di quella volta, al TgR Umbria? Il giornalista tentava di lanciare i vari servizi ma questi non partivano. Nessuno. Problemi tecnici. Lui, grandissimo, ha mantenuto la calma e poi ha detto con ironia: "Si possono anche recitare le tabelline e le barzellette".

Scandalo all’Isola. La gaffe che disintegra il reality. Alessia e la produzione stanno facendo di tutto per evitare che il programma perda credibilità dopo tutte le polemiche di quest’anno. Ma la naufraga, ingenua, in diretta si lascia sfuggire quella frase che fa sbiancare tutti quanti. “Regolamento violato”. Si suda freddo