Nadia Rinaldi si è di recente trovata al centro della bufera a causa di alcune situazioni che l'hanno vista coinvolta prima in Honduras e poi in Italia. Quando è esploso il canna-gate, Eva Henger ha puntato il dito contro Nadia Rinaldi affermando che lei aveva visto Francesco Monte e altri concorrenti fumare marijuana. Dopo essere tornata dall’Honduras è stata raggiunta da Valerio Staffelli per Striscia La Notizia e in questa occasione la ex naufraga della tredicesima edizione de ''L’Isola dei Famosi'' ha smentito seccamente la versione data dall'ex pornostar, asserendo di non aver mai visto l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte fumare della marijuana. A distanza di settimane da quelle clamorose dichiarazioni, ancora non è stata fatta chiarezza su questa intricata e incresciosa vicenda e sulla Rinaldi sono volate critiche a profusione. Una delle ultime arriva dopo una delle ultime ospitate da Barbara D'Urso, dove l'attrice - complice l'ex compagno d'avventura all'Isola dei Famosi Giucas Casella - è stata la protagonista di un siparietto trash che ha fatto il giro del web. (Continua a leggere dopo la foto)

E proprio le sue comparsate da Barbara D'Urso non piacciono ai fan, che su Instagram le chiedono: "Perché vai sempre a tutte le puntate nonostante le polemiche?". Dunque, la rimproverano per il balletto "provocante" a cui si è prestata sotto ipnosi con la complicità di Giucas Casella. E dopo tante domande di questo genere, Nadia Rinaldi ha voluto rompere il silenzio, rispondendo a qualche fan su instagram: ''Abbiamo un contratto che va rispettato fino all’ultima puntata, se fosse per me starei da un'altra parte… Ti informo che i naufraghi dell'Isola dei Famosi da contratto, fino a che non finisce il reality, devono andare dalla D'Urso…''. (Continua a leggere dopo le foto)

Nadia risponde anche a una curiosità manifestata dai suoi fan. Le è stato chiesto se i parenti dei naufraghi presenti in studio percepiscano un cachet, forse a proposito dei loro interventi in diretta. L’ex naufraga fa sapere che così non è. Esisterebbe per loro solo una sorta di rimborso spese: “Per essere precisi: i parenti dei naufraghi non percepiscono cachet. Viene loro rimborsato viaggio e albergo se vengono da fuori Milano”. Ospite nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi insieme agli altri naufraghi eliminati, la Rinaldi è stata costretta anche a sentire con le sue orecchie Jonathan dire che Alessia Mancini avrebbe sparlato alle sue spalle, chiamandola con epiteti davvero poco carini. ''Ha la tipica rabbia delle ex ciccione''. L'attrice, visibilmente arrabbiata ha tuonato, dicendo senza tanti peli sulla lingua: ''È uscito il peggio di tutti voi''.

