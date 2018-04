Manca una settimana e L’Isola dei famosi chiuderà i battenti e finalmente potremo scoprire chi sarà il naufrago che si aggiudicherà la vittoria di questa tredicesima edizione del reality così piena di polemiche e colpi di scena. Alessia Mancini, che secondo molti avrebbe potuto vincere l’isola, è uscita durante l’ultima puntata e quindi è inutile fare pronostici. Sarà il pubblico a decidere chi trionferà. Chi è appassionato di reality, però, non deve essere triste perché, non appena finirà l’Isola inizierà il Grande Fratello nip che sarà condotto da Barbara D’Urso. Si parte il 17 aprile e, ovviamente, già circolano indiscrezioni sui concorrenti che, in teoria, dovrebbero essere degli sconosciuti. A quanto pare, però, non sarà del tutto vero perché tra i nomi ci sono anche personaggi legati a vip quindi “famosi” di riflesso. Il settimanale Spy ha svelato alcuni nomi dei concorrenti: Michael Terlizzi il figlio di Franco Terlizzi (che quindi non farà Uomini e Donne); Luigi Favoloso, cioè il fidanzato di Nina Moric e Camilla Lucchi, ex partecipante del reality di Rai 2, Rich Kids. Poi circolano voci anche sugli opinionisti… Continua a leggere dopo la foto

Pare che, in studio, a supportare Barbara D’Urso, ci saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Fin qui tutto ok. Ma ci sono anche altre indiscrezioni sul prossimo Grande Fratello, indiscrezioni che non sono proprio piaciute al pubblico. Come avvenuto per l’Isola dei Famosi e il GF VIP, il reality potrà essere seguito quotidianamente nelle apposite strisce del day time che verranno trasmesse su Canale 5 alle 16:10 e su Italia 1 alle 11:55 e ancora alle 19:15. Dalla prima edizione del Grande Fratello Vip, poi, la diretta (che prima poteva essere vista gratuitamente sul sito del reality) è passata su Mediaset Extra. Quest’anno, però, la diretta 24 h, su Mediaset Extra, non ci sarà. Lo riporta Bubino Blog. Continua a leggere dopo le foto

Nel dettaglio la diretta della Casa, la mattina inizierà alle 10 fino alle 11:45 (poi ci sarà lo spin off Ultime dalla Casa) e riprenderà alle 12:00 fino alle 20:30 (quando tornerà la replica di Ultime dalla Casa). Il tutto fino alle 2 di notte. A quell’ora, infatti, la diretta terminerà per lasciare spazio al Grande Fratello Rewind. Delusi? Beh, ovvio: non si potrà vedere cosa accadrà di notte quando, generalmente, succedono le cose più piccanti…

Mediaset Extra e La5, ecco tutta la programmazione.

Mediaset Extra

06:20 Scherzi a Parte Snack

06:50 Pomeriggio 5

08:00 Grande Fratello Rewind

10:00 Grande Fratello Live

11:45 Ultime dalla Casa

12:00 Grande Fratello Live

20:30 Ultime dalla Casa

20:50 Grande Fratello Live

02:00 Grande Fratello Rewind

La5

11:45 Ultime dalla Casa

12:00 Grande Fratello Live (fino alle 14:10)

18:00 Grande Fratello Live (fino alle 19:50)

00:10 Ultime dalla Casa (fino alle 00:25)

