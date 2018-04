Tina Cipollari si è rimessa in gioco ed è passata dal Trono Classico di "Uomini e Donne" al Trono Over. L'opinionista più famosa della tv ha deciso di riprovarci. Non più come corteggiatrice, ma come dama over. D'altra parte 16 anni fa conobbe il marito Chicco Nalli proprio negli studi televisivi del dating show di Maria De Filippi. ''Sono tornata single, Maria. Non lo sapevi? Non leggi i giornali?'', ha detto qualche tempo fa Tina durante una puntata di ''Uomini e Donne''. L'opinionista si è separata dopo 12 anni dal marito da cui ha avuto tre figli ancora piccoli e ha deciso di rimettersi in gioco: ''Maria, sono accettati uomini dai 50 agli 85 anni''. ''Noi ti facciamo conoscere chiunque scriva, - aveva detto la conduttrice - non c'è bisogno del casting, viene direttamente in puntata e te decidi”. L'ufficialità di quella che all'inizio sembrava una boutade è arrivata da dai profili social del dating show: ''Vuoi conquistare Tina? Iscriviti ricordando di specificare che vuoi conoscere lei''. E così, da qualche mese, nello studio di Mediaset approdano uomini che vorrebbero conquistare il cuore di Tina Cipollari. (Continua a leggere dopo la foto)

Tra questi non è passato inosservato il pretendente di Aversa. ''Un uomo che arriva dal mare'', ha detto la De Filippi per annunciare il nuovo corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne. E in studio, sotto lo sguardo incredulo del pubblico, è entrato il sosia di Gianluca Vacchi, che si è messo a ballare insieme a un gruppetto di ragazze. Il sosia di Gianluca Vacchi si chiama Luigi e ha 66 tatuaggi. Dopo il ballo scatenato per Tina, il corteggiatore si è presentato: è di Caserta, ha 57 anni portati bene, la barba bianca e tutto in lui ricorda proprio Gianluca Vacchi, l'imprenditore italiano che è diventato famoso grazie ai suoi indimenticabili video dei balletti pubblicati sul suo account Instagram. Tina si è complimentata con lui e lo ha fatto sedere tra gli altri corteggiatori. (Continua a leggere dopo le foto)

Ovviamente sui social si è scatenato il delirio, tra meme, video e gif del Vacchi fake che balla sullo yatch di cartone. ''Sto guardando uno uguale a Gianluca Vacchi che balla su uno yacht di cartone, riconosco la superiorità di Maria, mi insegna sempre #Uominiedonne''; ''Eccolo - si legge ancora su Twitter - è arrivato il Gianluca Vacchi della plebe #uominiedonne''; ''Gianluca Vacchi che finisce in bancarotta e va a #uominiedonne per chiudere un contratto con Fitvia''; ''Già il vero Vacchi fa schifo, figuriamoci la copia''. Il dating show di Canale 5 ha già portato bene a Tina dal punto di vista sentimentale: nel 2003, infatti, ha conosciuto proprio nello studio di Uomini e donne l’ex marito, che nel frattempo corteggiava un'altra tronista. E chissà che un nuovo amore non possa arrivare. Magari sarà proprio Luigi da Aversa.

