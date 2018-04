Sembrava che tra i due fosse nata un’amicizia e invece le cose stanno in tutt’altro modo. All’inizio dell’Isola dei Famosi abbiamo visto Bianca Atzei e Filippo Nardi molto vicini. Lei si era confidata, dicendogli che ancora soffriva per la fine della storia con Max Biaggi, poi qualcosa è cambiato e lui ha fatto chiaramente capire di non nutrire una particolare passione per la cantante. L'inglese ed ex concorrente del Grande Fratello non ha mai legato con la cantante durante tutto il percorso fatto insieme e più volte i due sono andati apertamente a contrasto. Così Filippo Nardi ha lanciato ancora una frecciatina nel corso di Pomeriggio Cinque. Stando a Filippo Nardi sarebbe un miracolo, infatti, che la Atzei sia arrivata così lontano. Non ha usato troppi giri di parole per esprimere il suo dissenso e la sua distanza dalla cantante: “Anche Bianca è arrivata in finale e non sappiamo come…”. È pensare che i rumors volevano una relazione tra Filippo e Bianca. Queste indiscrezioni si sono poi rivelate fasulle, Nardi ha già chiarito in più occasioni che tra i due non c'è mai stato niente. (continua dopo la foto)

Inoltre, nel corso della penultima puntata del reality, Mara Venier ha attaccato la Atzei. In particolare quest’ultima ha lasciato una volta senza parole il pubblico, perché durante la prova settimanale dei due nominati che avevano il compito di guadagnare il maggior numero di totem in soli tre minuti, ha scelto dopo un’iniziale titubanza, di schierarsi dalla parte di colui che aveva nominato la scorsa settimana, cioè di Jonathan, su ordine di Alessia Mancini: dopo aver visto il gesto inaspettato della cantante, l’opinionista del reality è sbottata in diretta televisiva, dato che ha accusato l’artista di non riuscire a prendere una decisione da sola. A non approvare il comportamento di Bianca Atzei è anche Filippo Nardi, che continua a provare astio nei confronti della cantante.



In particolare quest’ultimo alcune ore fa, nella trasmissione di Brbara D’urso, ha rivelato che per lui è stato un duro colpo vedere l’ex fidanzata di Max Biaggi arrivare in finale. È bene precisare, che l’ex gieffino, non ha mai speso delle belle parole sull’artista di origini sarde, perché qualche settimana fa, nel programma Mattino 5 condotto da Federica Panicucci l’ha accusata di essere una stratega. Infine Nardi, ha anche precisato che tra lui e Bianca non c’è stato nessun flirt in Honduras, ma ha aggiunto di aver accettato le lusinghe della milanese, perché fa piacere a chiunque ricevere attenzioni.

