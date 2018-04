L’Isola dei veleni, ma i come quest’anno è il caso di dire che il reality ha tirato fuori il peggio dai vip in gara. Un’edizione così controversa e piena di colpi di scena non si era mai vista. Le vicende del programma condotto da Alessia Marcuzzi travalicano la diretta e il day time, e approdano direttamente in tutti gli altri programmi Mediaset che ospitano i concorrenti eliminati. Ogni occasione è buona per tirare in ballo rancori e cattiverie e proprio nella puntata di Pomeriggio 5 del 10 aprile è accaduto un fatto molto spiacevole. Ospite in studio c’era Cecilia Capriotti che ha attaccato Alessia Mancini facendo arrabbiare non poco Barbara D’Urso. L’ex naufraga forse voleva mandare solo una frecciatina, ma il rimando amaro è stato immediatamente colto dalla conduttrice che non ha tollerato le sue parole. Si parlava di figli e la ‘pasionaria’ Carmelita, che è madre fin dentro le midolla ma anche donna in carriera, non può proprio accettare che vengano fatti certi riferimenti inopportuni. Per questo motivo alla Capriotti ne ha dette quattro. (continua dopo la foto)

Il fatto è che la bella Cecilia non ha mai legato molto con Alessia Mancini e quindi ha voluto sottolineare un atteggiamento della sua rivale che secondo lei non è il massimo della vita. A Pomeriggio 5 l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha tirato in ballo i figli della showgirl. Un commento eccessivo e fuori luogo, condierato un tantino pesante. Questa cosa ha fatto arrabbiare moltissimo la padrona di casa Barbara d’Urso, che ha rimproverato la sua ospite e preso così le difese della moglie di Flavio Montrucchio. “Beata lei che è riuscita a stare tre mesi senza figli, ha un bimbo di 2 anni…”, ha sottolineato Cecilia Capriotti, come a dire che la Mancini non è abbastanza amorevole nei riguardi dei suoi bambini.





“Ma cosa c’entra? - l’ha subito zittita la D’Urso -. “Se tu fossi rimasta fino alla fine anche tu saresti rimasta tre mesi senza figli”. A quel punto l’imbarazzo si tagliava con il coltello. Dopo il rimprovero di Barbara, la Capriotti ha puntualizzato che la sua non era una frecciatina bensì una sorta di complimento. “Non sarei mai riuscita a restare con quella forza. Io piangevo tutti i giorni, lei no”, ha precisato Cecilia. Nel mezzo della discussione è intervenuto Roberto Alessi: “Non tutte esternano i propri sentimenti con le lacrime. E tu sei tornata due volte sull’Isola!”. La Capriotti ha così aggiunto: “Sono dovuta tornare per rispetto del lavoro. A livello psicologico Alessia ha fatto un’Isola da guerriera, nonostante i bimbi, io non ce l’avrei fatta!”. Chissà come reagirà la Mancini al suo rientro in Italia.

