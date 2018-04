Il serale di Amici è appena iniziato ma i ragazzi sono già sotto pressione. In particolare nella squadra dei Blu ci sono stati dei momenti difficili che hanno visto coinvolti Carmen Ferreri e gli altri ragazzi. Nel day time del 10 aprile, la cantante è infatti scoppiata a piangere e ad urlare contro i suoi compagni di squadra. La ragazza era palesemente sconvolta e a tratti disperata a causa di alcuni comportamenti assunti dai suoi colleghi che proprio non le sono andati giù. Questo atteggiamento che l’ha messa in crisi, secondo la diretta interessata, sarebbe nato quando i ragazzi saputo anche loro che, nella seconda puntata di Amici Serale di sabato 14 aprile 2018, Carmen dovrà sfidare Emma in una prova di canto “comparata”. Carmen non è riuscita a sopportare i commenti alla cosa, ma soprattutto non ha tollerato le cose che ‘non’ sono state dette, non ha potuto ingoiare questo rospo. La Ferreri ha considerato questo comportamento insopportabile e oltraggioso: gli altri, quelli che dovrebbero sostenerla, per lei non hanno speso neanche una parola gentile e si è sentita trattata come una nullità. (continua dopo la foto)

Carmen Ferreri non ha apprezzato il comportamento degli Amici della Squadra Blu piangendo a dirotto si è sfogata contro di loro: “Quando abbiamo parlato di Emma avete detto sempre cose positive su di lei e non ne avete detta una su di me. C’è sempre Emma che per voi è superiore a me! Una parola di conforto per quanto riguarda questa ca**o di comparata su di me non c’è. L’avete capito che è tutto il giorno che ci penso?“. Uno sfogo in piena regola fatto davanti ad Einar, Biondo (che intanto ha già cambiato squadra), Bryan, Matteo, Sephora e Lauren. Concorrenti che, di fronte alla reazione di Carmen, non hanno saputo cosa dire. L’unico a tentare è stato Einar che ha negato la ricostruzione dei fatti della cantante pronunciando queste parole: “Cosa stai dicendo!?”. (continua dopo le foto)





Veramente una pallida difesa di fronte alle legittime preoccupazioni della giovane cantante che avrebbe gradito dai suoi compagni di squadra maggiore conforto. Non è chiaro se i ragazzi non abbiano in simpatia Carmen o se oppure la loro ammirazione per Emma li abbia spinti a ignorare il tormento della loro ‘amica’.La cosa bizzarra è che l’ultimo singolo di Carmen si intitola Complicità e proprio da questo sentimento è stata tradita. Quella complicità che tanto brama ancora non l’ha trovata. Ma in fondo i ragazzi vivono anche emozioni molto forti e talvolta non si rendono ben conto che giocano all'interno della stessa squadra, quindi se il nervosismo di Carmen è giustificato, la leggerezza dei concorrenti è poco plausibile.

