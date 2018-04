Il grande pubblico lo ha conquistato nel 2006 con il ruolo di Walter nei Cesaroni. Amico e confidente di Marco, uno dei protagonisti della serie, con il passare delle puntate aveva conquistato il cuore degli italiani con il suo sorriso sornione, ritagliandosi una fetta di popolarità sempre maggiore. Dalla fine di quella fortunata serie sono passati 8 anni e Ludovico Fremont continua nella sua crescita professionale. Dopo l’esperienza nel cinepanottone 2009, Natale a Rio, nel 2009 gira Sei giorni sulla terra diretto da Varo Venturi e Natale a Rio per la regia di Neri Parenti con Christian De Sica. Nell'estate dello stesso anno lavora in Sudafrica con la BBC e la produzione di Carlo Bixio nel film televisivo The Sinking of the Laconia nel ruolo di Vincenzo Digiovanni. Un giovane militare italiano catturato dopo la disfatta dell'esercito italiano nella battaglia di El Alamein durante la Seconda Guerra Mondiale diretto da Uwe Janson, a fianco di Brian Cox. Nel 2013 è coprotagonista dello spettacolo teatrale Il marito di mio figlio diretto da Daniele Falleri. (Continua dopo la foto)

Per conto della Lux Vide entra a far parte del cast di Che Dio ci aiuti 2 con Elena Sofia Ricci regia di Francesco Vicario. Sempre nel 2013 interpreta il ruolo di "Cris" nel film Presto farà giorno: nel cast con Chiara Caselli, Valerio Morigi e Jordi Mollà regia di Giuseppe Ferlito. Nel 2014 ha interpretato il personaggio di Nino nella serie televisiva Un'altra vita con Vanessa Incontrada, Cesare Bocci e Loretta Goggi per la regia di Cinzia TH Torrini e il proseguimento della serie Che Dio ci aiuti 3, apparendo nelle prime due puntate. Nel 2015 è protagonista insieme a Valerio Morigi dello spettacolo teatrale Uomini senza donne scritto e diretto da Angelo Longoni.





Sempre nel 2015 realizza il suo primo lungometraggio da regista intitolato The Answer, la risposta sei tu, che viene presentato alla Festa Del Cinema di Roma 2015. Da anni è fidanzato con Alma Manera che l’ha reso papà di Regina Amelia. Alma, per chi non la conoscesse è un’artista completa. Una spiritualista, o meglio una “classista d’anime”, come lei stessa si definisce, che crede ancora, attraverso il volontariato, nell’impegno sociale mettendosi al servizio degli altri per fare del bene. Papà affettuoso, spesso si lascia fotografare con la sua bambina, un bellezza fuori dal comune che ha preso solo il meglio da mamma e papà.

