Imbarazzo in studio durante l’ultima puntata de La prova del cuoco. Succede tutto sotto gli occhi di Antonella Clerici che prima fa finta di non capire, poi non nasconde l’imbarazzo per una confessione a dir poco bollente che ha scatenato l’ironia social e in studio. Protagonista la signora Elena, distinta, simpatica e con un’ironia di fondo difficile da non notare. Beh, ecco il malfatto, Antonella prende la parola e tra una battuta e un’altra per stemperare la tensione si blocca quando Elena inizia raccontare del suo lavoro precedente. La signora Elena, infatti, si occupava di consulenza erotica: "Andavo in giro con una valigetta piena di giochi erotici...". Imbarazzo in studio, risatine gelide tra il pubblico. Antonella, da grande professionista, non ha fatto una piega. Da qualche tempo i riflettori del gossip sono puntati su Antonella Clerici, non tanto per la sua vita privata, ma quanto per il suo percorso lavorativo che appare stranamente incerto e pieno di dubbi. L'amata conduttrice della Prova del cuoco sta infatti per lasciare la trasmissione e i telespettatori non sono troppo contenti di ciò. (Continua dopo la foto)

Ma soprattutto la curiosità è su dove la potranno ancora seguire. A rispondere a questa domanda è stata proprio la diretta interessata in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Una lunga chiacchierata in cui la spumeggiante presentatrice ha svelato alcuni interessanti particolari riguardanti il suo futuro lavorativo. Antonella sta vivendo un periodo di fermento: molti progetti in vista, anche nel suo privato. Intanto, sappiamo che nella sua trasmissione culinaria ci sono dei cambiamenti importanti. La Clerici sta per chiudere l'esperienza di Sanremo Young che le ha regalato moltissimi emozioni e soddisfazioni. Proprio lei ha infatti dichiarato che è stato molto bello tornare sul palco del teatro Ariston.

Il suo legame con il palco di Sanremo è per Antonella molto forte e proprio per questo non esclude in futuro di tornare a condurre il Festival della musica italiana. Nel corso dell'intervista naturalmente si è parlato de La prova del cuoco che secondo le ultime indiscrezioni passerà nelle mani di Elisa Isoardi. Ma questa novità dipenderebbe da una nuova esigenza di vita della Clerici. “Vorrei andare a vivere in campagna con Vittorio e Maelle. Lui vive in Piemonte, in provincia, e mi piacerebbe ritrovare quella dimensione […]”. Di fronte a questa opzione, è stato chiesto alla Clerici come farebbe poi con la messa in onda del suo ormai storico programma di cucina. “Non lo so ancora. Magari potrebbe esserci una gestione diversa della quotidianità. […] Davvero è ancora presto per dirlo. L’unica osa certa è che io vorrei un po’ rallentare […]”.

Ti potrebbe interessare: “Non riesco a parlare…”. Lacrime per Antonella Clerici. La conduttrice de La prova del cuoco, nel pieno della diretta, scoppia in un pianto a dirotto. Nessuno può consolare il suo immenso dolore