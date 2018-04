L’Isola dei Famosi 2018 si è rivelato essere un capolavoro di trashate epiche. L’innominabile ‘canna-gate’ ha tenuto banco per settimane senza che si arrivasse a una conclusione, poi liti senza fine e rancori vari hanno preso il sopravvento. Fuori e dentro dallo studio se ne sentono di tutti i colori. In tutto ciò a tenere in piedi questa edizioni oltre all’infaticabile Alessia Marcuzzi c’è la Gialappa’s Band che ottiene sempre grandi riscontri. Solo che nell’ultima puntata i ragazzi hanno detto qualche parola di troppo, qualche battuta particolarmente sarcastica che non ha fatto sentire del tutto a suo agio la conduttrice. Nella corso della diretta del reality, i Gialappi dopo aver asfaltato i concorrenti con alcuni commenti sul loro quoziente intellettivo, sono partiti all’attacco, stavolta proprio nei confronti della padrona di casa che non si sarebbe mai aspettata di essere tirata in ballo in questo modo. La Marcuzzi era intenta a rivelare un dettaglio un po’ riservato del marito. Ha ammesso di chiamarlo ‘vipera’ che a suo dire vuol dire ‘privo di forme sul lato B’. (continua dopo la foto)

“Io lo dico sempre anche a mio marito poverino che è ‘vipera’, (cioè privo di lato B) – ha esordito Alessia -. Oddio non è che voglio parlare di mio marito qui eh…”. A quel punto la Gialappa’s è intervenuta dicendo: “Però Alessia, quale tuo marito scusa? Il primo, il secondo, il terzo o il quarto?”, e lei “Non mi sono mai sposata! Ce ne è uno solo! Paolo” e la Gialappa: “Si va beh, hai fatto figli con mezza Italia! E l’altra mezza avrebbe voluto!”. Chi avrebbe mai potuto farsi una risata di fronte a una battuta così pesante? Proprio nessuno e infatti neanche lei l’ha presa bene, solo che lì per lì non ha saputo proprio cosa dire. Infatti è rimasta impietrita in mezzo allo studio, per qualche secondo non sapendo cosa dire.





Alla fine si è un po’ ripresa e ha cercato di prenderla sul ridere, per non fare la figura della permalosa ha urlato con un sorriso assai forzato: “Amore scusa!!”, ma la Gialappa’s non ha avuto pietà e su questa battuta ha rincarato la dose. La rispostina al vetriolo è stata: “Scusa che! Era un segreto? Non lo sapeva? Pensava di essere l’unico uomo nella tua vita?? Amore, non ti preoccupare, gli altri non valevano!”. Insomma, il siparietto alla fine si è concluso e tutti hanno potuto stendere un velo pietoso su questa scenetta veramente poco edificante. Dai Alessia, prima o poi il programma finirà.

