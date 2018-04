Terremoto in arrivo a Ballando con le stelle. Sembra infatti non ci siano più dubbi su quello che accadrà nella prossima puntata. Sui social i fan hanno fatto già sentire la propria intenzione e Milly Carlucci si troverà tra le mani una bella patata bollente. La conduttrice, fresca di vittoria nella battaglia degli ascolti di sabato contro Amici di Maria De Filippi, rischia di perdere uno dei suoi pezzi da novanta, volto capace di unire e dividere. Parliamo di Giovanni Ciacci che in un post su Facebook sembra prossimo all’ addio:“Ho vissuto momenti migliore. Il malore è dovuto all’emozione, alla fatica. Ballando ti entra nello stomaco. Sono davvero molto provato. C’è troppa pressione e si sta coinvolgendo troppa gente, quindi ho intenzione di parlare con la produzione e con Milly Carlucci.Voglio abbandonare Ballando con le Stelle perché c’è troppa pressione. Non me la sento di andare avanti, mi dispiace. Io non me la sento. So di darvi una delusione a tutti ma non me la sento più.Mi sento sulle spalle un peso che io fino a sabato non mi ero mai sentito. (Continua dopo la foto)

Questa cosa del tango, questo scambio di ruoli è stato molto forte. Perché c’è tanta attesa, la gente mi ferma dicendomi: ‘Guarda che tu stai ballando per me’. Io non me la sento questa responsabilità”. Immediata la risposta dei fan che sotto il suo post scrivono: “La tua salute in primis ovviamente, ma sarebbe un peccato se abbandonassi perché hai buone probabilità di andare in finale. Specialmente con un maestro bravo come #RaimondoTodaro che oggi con il suo "di unni mi chiovi mi sciddica" ha vinto!”. E ancora: “ No Gio' Gio' ti prego!!! Senza di voi sarà una noia mortale!!! Siete meravigliosi!! Tieni duro! Sei bravissimo, vai avanti! Fallo per Raimondo!





Stai diventando davvero bravo! Non badare alle critiche! Sei dimagrito, sei un figurino e tutto questo grazie al ballo! Vai avanti che siete strepitosi. Non ascoltare nessuno, balla per te stesso e per Raimondo!” Per finire:“Gio, questa pressione è chiaramente forte da gestire ed è indubbiamente un peso per te, noi tutti ci teniamo che tu continui sia per trasmettere il tuo messaggio davvero esemplare che per te stesso per fare un percorso di crescita. Ci regali davvero delle grandi emozioni indifferentemente da ciò che pensa la giuria. É bello vederti ballare per liberarti e per esprimerti. Sei davvero grande è davvero un peccato”.

