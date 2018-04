Il Trono Classico procede ed è tempo di bilanci per i tronisti: nella nuova puntata i protagonisti saranno Nicolò e Mariano che sembrano, però, essere sempre più lontani dalla loro scelta. Ma i colpi di scena non sono certo mancati, per poter vedere cosa è accaduto nell'ultima registrazione dovremmo aspettare ancora, ma i rumors si sono già diffusi a macchia d’olio. In particolare ci sono novità importanti riguardo a Nicolò Brigante, il tronista di questa edizione che sta portando a termine il suo percorso in trasmissione. Il 23enne infatti continua a essere indeciso tra le due corteggiatrici Marta e Virginia. Con la prima ha più o meno recuperato il rapporto, dopo il prematuro abbandono dello studio nella scorsa puntata, ma sarà proprio con Virginia che sorgeranno i dubbi più grandi. Tutto è nato dall'esterna (che Virginia inizialmente non voleva fare) che il ragazzo ha fatto con la Stablum. Seduti su un divano, Virginia mostra al tronista dei simboli che rappresentano loro e la loro storia. Alla fine appare sullo schermo la scritta “Scegli me!”, anticipa il Vicolo delle News. Ma Nicolò ha qualcosa da dire alla ragazza trentina. (continua dopo la foto)

Nicolò infatti ha ammesso di trovare strano che la corteggiatrice non abbia detto niente su Marta e questo gli ha fatto pensare che lei non sia veramente interessata a lui e che sia lì solo per visibilità: “È tutto molto bello ma manca qualcosa. Come mai non mi hai chiesto, dopo il bacio che hai visto con Marta, che cosa stesse succedendo? Perché non hai reazioni?”. La corteggiatrice ha dichiarato di non aver chiamato in causa la rivale perché non ha voglia di litigare, ma il tronista non è soddisfatto della riposta e lascia l’esterna visibilmente arrabbiato. Virginia scoppia in lacrime. In studio la Stablum insinua che Nicolò stesse cercando un pretesto per andare a riprendere Marta. Gianni Sperti e gran parte dello studio sono d’accordo con lei.





Anche se le cose sembrano essersi messe male, pare che il rischio di una possibile eliminazione di Virginia a poche settimane dalla fatidica scelta finale sia rientrato definitivamente e i due hanno rimesso in sesto la loro potenziale storia d'amore, pronti a vivere il futuro e quello che ne sarà. Ma il fatto è che anche con Marta il feeling continua ad essere alle stelle: a quanto sembra il tronista è stato protagonista di un'esterna scoppiettante anche con l'altra pretendente con la quale c'è stato un altro bacio super appassionante. Ormai i fan sono in attesa di scoprire cosa succederà durante la registrazione della scelta finale.

