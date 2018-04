Ha partecipa al concorso di Miss Italia nel 1995, vincendo il titolo di Miss Cinema, che le ha aperto le porte nel mondo della recitazione. La ricordiamo nel 1997 come ''Ballerina di Siviglia'' nel programma Macao, regia di Gianni Boncompagni e nei fotoromanzi. Valentina Pace, ex volto di Macao, è stata nel turbine del gossip anche per la sua relazione con il campione di Moto Gp Max Biaggi (ex marito della Miss Italia Eleonora Pedron e della cantante Bianca Atzei). Abbandonati gli studi universitari, la giovane Valentina studia recitazione con Beatrice Bracco e in seguito con Giulio Scarpati. Nel 1999 interpreta il ruolo di Virginia Castellano nella miniserie tv in due puntate, ''Morte di una ragazza perbene'', diretta da Luigi Perelli e trasmessa da Rai Uno; l'anno successivo partecipa alla miniserie di Rai 2, ''Giochi pericolosi'', regia di Alfredo Angeli. Nel 2001 è tra i protagonisti del film thriller ''Prigionieri di un incubo'', regia di Franco Salvia, e ha il ruolo di Giulia nel film ''South Kensington'' di Carlo Vanzina. (Continua a leggere dopo la foto)

Dal 2002 è nel cast di ''Un posto al sole'' - qui veste in panni di Elena Giordano - che non lascia neanche sotto tortura pur dedicandosi a fiction di lunga serialità. Il suo ruolo standard, a quanto pare, è quello della moglie infelice, che si porta dietro dai tempi di ''Ma il portiere non c'è mai?'', fiction con Giampiero Ingrassia. Nel 2006 prende parte a ''Un posto al sole: Cercasi Elena disperatamente'', versione estiva della soap opera di Rai Tre, ne farà parte anche nel 2007 oltre ad interpretare il ruolo di Paola nella serie tv Carabinieri. Nello stesso anno gira la miniserie in otto puntate, La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, regia di Stefano Alleva, dove interpreta il ruolo di Emilia Radicati. (Continua a leggere dopo le foto)

"Boncompagni mi ha sempre consigliato di non rilasciare interviste, così sarei risultata più misteriosa", aveva detto in una delle rare interviste rilasciate per i giornali. "Io ero una ragazzina, timidissima, e da un giorno all'altro mi sono trovata catapultata nel mondo dello spettacolo, dove la gente mi fermava per strada, mi inseguiva... Non sapevo bene come fare - aveva spiegato ancora a Vanity Fair - e spesso mi rivolgevo a lui per un consiglio.". Valentina Pace è sposata con il fisioterapista Michele Esteri e dalla loro relazione è arrivata la prima figlia Alice (nata ad agosto nel 2010)

