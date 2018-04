''Siccome tutti i programmi della Fascino sono espressione di un aspetto della personalità della De Filippi, in 'Amici' è facile ritrovare il suo lato da istitutrice Gertrud (…) Il rischio è che il programma, anzianotto, faccia ormai più notizia per il suo metodo educativo che per la scoperta di nuovi talenti''. Non ci è andato leggero Aldo Grasso nel parlare della nuova edizione di Amici e della sua padrona di casa, Maria De Filippi. Il critico lo ha fatto, come di consueto, sul Corriere della Sera. Tante novità per la prima puntata del serale di "Amici di Maria De Filippi", giunto alla sua 17esima edizione. Al debutto, in diretta, la formula delle "tre fasi", presentata nei giorni scorsi alle squadre e al pubblico. Nonostante le novità il critico non ha apprezzato il programma e ha fortemente stroncato la De Filippi: ''Più che come programma in sé, 'Amici' è interessante come tassello di una più ampia fenomenologia di Maria De Filippi. Gli ascolti delle ultime stagioni avevano mostrato qualche flessione e Maria ha dovuto mettersi al lavoro per studiare correttivi all'edizione serale, partita sabato sera su Canale 5''. (Continua a leggere dopo la foto)

Per Grasso Amici live funzionerebbe poco perché la specialità dei programmi Fascino, a suo dire, è il montaggio curato da Sabina Gregoretti (che interviene a riprese concluse per costruire l’inconfondibile stile di racconto, come nel caso della celebre ripresa da otto minuti fissa su una porta nera a C'è posta per te''. ''Maria - spiega Grasso - è l’unica che, con il suo pubblico, può permettersi gesti di questo tipo senza perdere un punto di share''. I sei giudici esterni li definisce una ''pletora'', mentre ritiene l'arrivo di Tommassini un modo per avvicinare Amici ''al più pettinato X Factor''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Amici è arrivato ormai alla diciassettesima edizione e l'onta del tempo si percepisce: per rivitalizzarne la formula non è bastato l'innesto di Luca Tommasini. - scrive ancora il giornalista - Siccome tutti i programmi della Fascino sono espressione di un aspetto della personalità della De Filippi, in 'Amici' è facile ritrovare il suo lato da istitutrice Gertrud. Come quando Maria, da brava preside, ha spedito gli scolari indisciplinati ai lavori socialmente utili. Il rischio è che il programma, anzianotto, faccia ormai più notizia per il suo metodo educativo che per la scoperta di nuovi talenti''.

“Mai nella mia vita…”. Il video-denuncia di Heather Parisi. Il giudice di ”Amici” non ci sta e, dopo la prima puntata del talent, spiattella tutto sui social