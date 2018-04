Il 26 marzo 2018 Fabrizio Frizzi è morto, aveva 60 anni appena compiuti e se ne è andato per via di una emorragia cerebrale. Fabrizio Frizzi era molto malato e l’ischemia che lo aveva colpito a ottobre 2017 mentre registrava una puntata de L’Eredità era solo una delle manifestazioni del suo stare male. Ma Frizzi aveva tenuto tutto per sé. Quando era tornato a condurre il programma a dicembre, aveva detto al suo pubblico che stava ancora lottando, che non era guarito del tutto e che, qualora fosse guarito, sarebbe diventato testimone della sua malattia. Purtroppo non è stato possibile, perché Frizzi se ne è andato. Il dolore per la sua perdita è stato straziante. Per la sua famiglia, ovviamente. Ma anche per i colleghi, gli amici e per il suo pubblico che lo amava alla follia. Frizzi era un uomo gentile, sorridente, generoso, mai esagerato. E il pubblico lo apprezzava per questo. La sua perdita ha creato un vuoto che non si riesce a colmare. Però, l’ultima cosa di cui si è parlato sui giornali è un tantino esagerata, almeno a nostro avviso. “È possibile che un personaggio della tv diventi Santo per la Chiesa?”. Questa è la domanda che si pone il settimanale DiPiù. Continua a leggere dopo la foto

Fabrizio Frizzi santo? Beh, il settimanale in edicola questa settimana si è posto questo quesito. E ha trasformato la morte del conduttore in una causa di beatificazione. La rivista diretta da Sandro Mayer ha contattato il sacerdote Romano Gambalunga, esperto di questioni relative alla santità che ha risposto in questi termini: “Di sicuro questo consenso popolare così contagioso può essere interpretato come ‘fama di santità’, il termine con cui noi postulatori definiamo un primo segnale importante per aprire un processo di canonizzazione”, ha detto il religioso. Quindi se la cosa sembrava assurda o esagerata, in realtà non è così. Uno spiraglio c’è. Non è da escludere, quindi, che possa iniziare un processo di canonizzazione? Continua a leggere dopo le foto

“Lo ritengo possibile, perché tutto parte da questo sentimento popolare, da questa fama di santità che si respira intorno a Frizzi e che si tocca con mano. Ogni postulatore è stimolato da un fenomeno del genere – ha aggiunto Gambalunga - E io, come postulatore, sono toccato dal grido del popolo che ha eletto Fabrizio a esempio di bontà, che si rivolge a lui come farebbe con chi ha più caro al mondo, una mamma, o un papà o un fratello, chiedendo aiuto e serenità. Persone che dentro di loro pensano: ‘Aiutaci, Fabrizio’. Persone che si sentono bene o migliori invocando e ricordando Fabrizio. Questo furor di popolo può essere il primo passo per cominciare a indagare sulla santità di Frizzi, ma è una strada lunga”. Questa la sua risposta. Una risposta che, sinceramente, ci stupisce molto. E chi se lo aspettava…

