E anche questa 13esima edizione dell'Isola dei Famosi è arrivata agli sgoccioli. La settimana prossima è in programma la finalissima e solo lunedì 16 aprile scopriremo in diretta chi tra Amaurys Perez, Bianca Atzei, Nino Formicola e uno dei due tra Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian (protagonisti dell'ultima nomination) si aggiudicherà la vittoria. C'è grande attesa, ovviamente, per conoscere il naufrago vincitore di questa travagliatissima edizione. I vip, dal canto loro, avranno già fatto partire il conto alla rovescia: lunghi 77 giorni e più senza i propri cari e le comodità, anche le più banali che lì, sulla spiaggia dell'Honduras che li ospita da oltre due mesi, hanno fatto sentire la loro mancanza. Non solo i naufraghi, però, aspettano con ansia il momento di tornare a casa. Anche Stefano De Martino, inviato d'eccezione di quest'anno, freme. Non l'ha mai nascosto: non vede l'ora di riabbracciare suo figlio Santiago che, proprio nel giorno della penultima diretta dell'Isola, ha festeggiato il quinto compleanno. Ovviamente senza di lui. Ma papà Stefano non se ne è mica dimenticato. (Continua dopo la foto)

E infatti, in apertura di puntata, Alessia Marcuzzi, un attimo prima di collegarsi con inviato e vip in Palapa, ha subito fatto gli auguri a Santiago e Stefano non si è fatto cogliere impreparato: ha mostrato alla telecamera una lavagnetta con su scritto Auguri Santi e un cuoricino rosso disegnato. Non poteva certo non inviare un messaggio al suo cucciolo che cresce a vista d'occhio e che lui non abbraccia da più di due mesi. Non era mai successo che papà e figlio stessero lontani per così tanto tempo. Prima del tenero gesto in diretta, Stefano aveva già fatto gli auguri a Santi via social, postando una foto dolcissima. (Continua dopo le foto)

Stefano sarà pure lontano, ma Santiago ha comunque festeggiato i suoi 5 anni con un bellissismo party organizzato da Belen, che ha poi condiviso su Instagram ogni attimo della festa praticamente. Palloncini, bolle di sapone, zucchero filato, giochi di magia, una torta fantastica e tanti bambini: Santi era uno spettacolo vestito da ometto, con tanto di gilet e papillon. Bè, quando Belen ha visto il messaggio sulla lavagnetta del suo ex Stefano ha fatto una mossa che ha lasciato tutti sorpresi. Forse nel tentativo di rendere partecipe anche il papà ai festeggiamenti del suo bambino, l'argentina ha condiviso tra le sue Storie di Instagram proprio quell'immagine dolcissima di De Martino all'Isola con la lavagnetta in mano. Con questo gesto Belen ha dimostrato ancora una volta che per amore del figlio è disposta a mettere da parte ogni rancore. Stefano, ci scommettiamo, avrà apprezzato.

