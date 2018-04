Lunedì 9 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi, la semifinale. La prossima settimana si saprà finalmente chi vincerà questa tredicesima edizione. La trasmissione Mattino Cinque fa il tifo per Nino Formicola e crede che potrà essere lui il vincitore dal momento che il naufrago si è distinto per la sua calma, per la sua pacatezza, per il suo fare da paciere durante le tante liti che hanno avuto luogo in Honduras. Ma sarà il pubblico a decidere chi vincerà. Anche Alessia Mancini era considerata una delle favorite e invece lunedì 9 aprile è stata eliminata definitivamente dal gioco. Di sicuro ci è rimasta male: è normale, quando sei a un passo dal traguardo, non ti va di mollare. Però ha dovuto accettare la decisione del pubblico, così, dopo aver ringraziato sua madre per l’educazione che le ha dato, se ne è andata. Prima tra lei, Jonathan, Marco e Amaurys c’era stata una breve discussione. Riguardo le sue frasi omofobe, però, non ha aggiunto molto… Poi c’è stato un momento “Carramba che sorpresa”: Amaurys, il primo finalista che per un malore aveva dovuto lasciare l’isola l’altra settimana, ha incontrato suo fratello Antonio che non vedeva da 4 anni. Continua a leggere dopo la foto

Ovviamente è stato un momento molto ma molto emozionante. Così come quello in cui la mamma di Bianca Atzei è intervenuta dallo studio: "Basta! Io sono orgogliosa di te. Ti voglio dire solo una cosa: sappiamo solo io e te quello che hai subito, sii forte da adesso. Non voglio più vedere nessuno che ti sotterra così". Ma il momento top è stato quello in cui ai naufraghi è stata data la possibilità di guardarsi allo specchio dopo 77 giorni. Per alcuni è stato davvero uno choc. Per esempio per Amaurys che, durante la permanenza in Honduras ha perso ben 23 chili… Molto felice della propria immagine Jonathan Kashanian che ha perso 9 chili; la Mancini ha perso "solo" 3 chili ma, come ha ricordato la Marcuzzi, quando la ex letterina ha iniziato la sua avventura, era già molto magra. Anche Formicola ha perso 9 chili, mentre Rosa ne ha persi 2. Molto delusa Francesca Cipriani che era convinta di aver perso 10 chili e invece…

E invece ne ha persi meno. "Hai perso tre chili", le ha detto la Marcuzzi. E lei: "Comunque tutto apposto, l'umidità fa un po' di gonfiore". Era tutta emozionata e, prima di specchiarsi, si era anche messa i tacchi. Quando si è vista non credeva ai propri occhi. Nonostante le parole di Alessia Marcuzzi, la Cipriani è scettica. Poverina, sul suo volto si legge la delusione più assoluta… Per essere certa che la conduttrice le abbia detto la verità, si avvicina di più allo specchio ma non riesce a guardarsi il sedere. Il motivo è semplice: è troppo vicina allo specchio e quindi fa fatica. Ci mette un po', poi lo capisce e si allontana. La scena è imperdibile… Eccola. De Martino, che è accanto allo specchio, non può non commentare: "Non è una lastra".

