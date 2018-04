Una sola nomination è rimasta, poi via alla sfida finale. E cresce l'attesa per capire chi, tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani verrà 'fregato' a un passo dagli ultimi televoti. Poi, uno dei due si raggiungerà Amaurys Perez, primo finalista di questa 13esima edizione, Bianca Atzei e Nino Formicola. Sono invece state eliminate definitivamente dal gioco Alessia Mancini, che ha rifiutato l'invito a diventare una concorrente 'sospesa', e Rosa Perrotta. Sì, è stata una sorpresa vedere la Mancini perdere la sfida contro Jonathan, con cui poco prima aveva avuto un duro scontro. Proprio lei, che sin dall'inizio era data per favorita, è stata eliminata a un passo dall'ultima puntata. Ma non sembrava così dispiaciuta. E infatti, quando Alessia Marcuzzi le ha proposto la Isla Bonita, ha declinato l'invito con queste parole: "Ho una famiglia a casa che mi aspetta". E a casa ci tornerà con 3 chili in meno sulla bilancia, anche se in effetti sembra molto più magra rispetto a quando è sbarcata in Honduras. (Continua dopo la foto)

Nella semifinale, oltre ai litigi furiosi e le solite polemiche e oltre a decretare i finalisti e fare fuori due naufraghi, è andata in scena anche la classica prova della bilancia. La Mancini, come detto, ha perso 3 chili, come Francesca Cipriani; 2 i chili in meno per Rosa Perrotta, 9 per Jonathan Kashanian e Nino Formicola, 0 per Bianca Atzei (l'unica naufraga ad aver mantenuto la forma fisica dell'inizio del reality) e, record assoluto, 23 chili per Amaurys Perez. Bilancia ma anche specchio dopo ben 77 giorni di reality per i naufraghi, a cui Stefano De Martino ha infatti chiesto di spogliarsi e rimanere in costume prima di rivedersi. (Continua dopo le foto)

In quel frangente, Mara Venier ne approfitta e, per l'ennesima volta, chiede all'inviato di togliersi la camicia. Stefano, che sin dal principio è stato 'accusato' dall'opinionista di essere troppo vestito, non ha ceduto nemmeno stavolta. Rifiuta l'invito ma la rassicura: "Tranquilla, tra una settimana sarò tutto tuo". Ma poi a Stefano sfugge un altro commento. La Mancini è già stata eliminata e, dopo aver visto il responso della bilancia, fa gli auguri di compleanno alla figlia Mia: "Mamma presto torna a casa, sono carica!". Ed è a quel punto che De Martino si fa scappare questa frase 'premonitrice': "E ora sono ca** vostri. Ops, scusate mi è scappata".

"Potrei essere tua madre!". E Mara Venier gela Daniele Bossari. Momento piccante all'Isola dei Famosi. E imbarazzante, tanto che Alessia Marcuzzi chiude il siparietto così: "Filippa, mi dispiace..."