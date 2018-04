La dodicesima puntata dell'Isola dei famosi, la semifinale di questa edizione, dà i primi verdetti ma regala anche tanti litigi, pianti e strategie, che continuano essere all'ordine del giorno, con Jonathan pronto a ribadire la sua posizione contro Alessia Mancini e Amaurys che battibecca con Rosa Perrotta su dinamiche di gioco futili. ''Questo non è un gioco, è il Trono di Spade'', ha scherzato l'ex gieffino prima di lasciarsi andare a una battuta poco felice: ''Stupido io che volevo vedere solo il buono come Anna Frank''. Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola vanno dritti alla finalissima che si disputerà lunedì 16 aprile in prima serata su Canale 5. Alessia viene eliminata e Jonathan, insieme a Francesca Cipriani, finisce in nomination. La Mancini può decidere se restare tra le 'sospese', ma rifiuta. "Onestamente - ha detto Alessia - ho più voglia di tornare alla mia vita in sospeso che stare tra i sospesi. Non mi sono risparmiata in niente, sono venuta qui per fare un'esperienza, sono felice così e appagata. Torno a casa con il sorriso". (Continua a leggere dopo la foto)

I naufraghi lasciano definitivamente l'Honduras alla volta dell'Italia. I giochi sono, quasi, fatti. Con il 57% dei voti Francesca Cipriani batte Rosa e rientra in gioco. L'ex pupa va in nomination con Jonathan. Alessia Marcuzzi annuncia che la finale andrà in onda lunedì 16 aprile e non sarà all'Idroscalo di Milano. Già, quest'anno, come anticipato dal giornalista Alberto Dandolo, la conduttrice del reality e lo staff saranno trasferiti nella zona che ha ospitato l'Expo di Milano. Ad accogliere i concorrenti nella location alle porte del capoluogo lombardo sarà l'inviato dall'Honduras Stefano De Martino, che partirà alla volta dell'Italia in vista della finalissima che si svolgerà lunedì 12 aprile. (Continua a leggere dopo le foto)

Lo scorso anno, l'edizione è stata vinta dall'ex modello israeliano Raz Degan, i naufraghi erano stati 'catapultato' all'indroscalo di Milano affrontando il temuto lancio dall'elicottero. Tra le prove previste ci sarà sicuramente quella del fuoco. Nel corso della puntata ci saranno anche tante sorprese per i finalisti, che saranno accolti in studio da parenti e amici. Solo a fine serata Alessia Marcuzzi svelerà chi sarà il trionfatore de L'Isola Dei Famosi che conquisterà il premio di 100.000 euro (centomila) in gettoni d'oro, la metà da devolvere in beneficenza.

