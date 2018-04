Insieme a Fabrizio Frizzi ha condiviso tanti anni in televisione. A due settimane dalla morte del conduttore Rai, l'amico e collega Marco Columbro ha voluto raccontare il loro ultimo incontro. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Repubblica Tv in piazza del Popolo. Il conduttore, volto storico di Mediaset negli anni Ottanta e Novanta, ha raccontato di aver incontrato Frizzi poche settimane prima della sua malattia in occasione di una cena al ristorante. Ha spiegato di averlo visto allegro come sempre. ''Gioioso e solidale con tutti'' sono gli aggettivi che Columbro ha collegato al collega scomparso recentemente, che in queste settimane sta catalizzando l'attenzione e i pensieri di tutti gli italiani. Molte, infatti, sono state le richieste per ricordarlo. Ultimo quello della leader di Fratelli D'Italia e del gruppo in Campidoglio che in una mozione ha chiesto l'impegno da parte della sindaca e delle giunta di Roma "a porre in essere le iniziative necessarie per l'intitolazione a Fabrizio Frizzi di un toponimo nella zona Aventino-Giardino degli Aranci". (Continua a leggere dopo la foto)

La proposta di Fratelli d'Italia era già stata anticipata qualche giorno fa da Giorgia Meloni su Rete Quattro a "Dalla Vostra Parte". “Perso che sia doveroso per un romano che ha dato lustro alla città, per una persona che con garbo e intelligenza faceva il suo lavoro ed era abituata a fare anche tanta solidarietà. Fabrizio Frizzi ha dato lustro alla città di Roma. Per questo Fratelli d'Italia ha ritenuto giusto chiedere in Campidoglio di intitolare alla sua memoria una strada all'Aventino, ovvero nel quartiere in cui vengono ricordati i grandi romani del mondo dello spettacolo".

Che fine ha fatto Marco Columbro - Non molto tempo è tornato in televisione per raccontare alcuni episodi della sua vita collegati alla vita aliena. "Io non credo che esista solo l'uomo in questo pianetino immerso in miliardi di altre galassie'', aveva detto il conduttore a Spy. (Continua a leggere dopo le foto)

"Chi si occupa di spiritualità come me - aveva spiegato - si occupa anche di vita tout court. Io non credo che esista solo l'uomo in questo pianetino immerso in miliardi di altre galassie. Pure Papa Francesco, due anni fa, ha fatto una dichiarazione pazzesca passata sotto silenzio''. '''Noi dobbiamo portare nel nostro cuore gli insegnamenti di un essere alieno, il cui nome era Gesù'. Nel Vangelo stesso, quello di Giovanni, - aveva detto ancora Columbro - è riportata una frase di Gesù: 'Io non sono di questo mondo, dove vado io voi non potete venire. Io sono di lassù, voi siete di quaggiù'. Più chiaro di così!? Se il Papa ha detto una cosa del genere è solo perché sa che prima o poi ci sarà un contatto con questi esseri. E sarà più prima che poi. Pure Putin è sull'orlo di fare una dichiarazione di questo tipo. D'altronde, i grandi capi di Stato solo in contatto con loro sin dagli anni 40, noi siamo frutto della loro creazione".

“Me ne vado”. Rita Dalla Chiesa: dopo settimane di critiche aggressive, la drastica decisione dell’ex moglie di Fabrizio Frizzi