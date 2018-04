Per Alessia Mancini i giorni sull’Isola sono duri. Negli ultimi tempi sta avendo problemi con i compagni di gioco, ma la finale è vicina e la tensione inizia a farsi sentire. Inoltre l’ex velina soffre: la lontananza del marito Flavio Montrucchio e dei figli si fa sentire e come madre è particolarmente dispiaciuta per un motivo molto particolare. Oggi infatti Alessia avrebbe dovuto festeggiare un evento molto importante per la sua famiglia, ovvero il compleanno del suo bambino più piccolo. "Il mio ometto oggi compie 3 anni", così la Mancini ricorda e festeggia il compleanno del piccolo Orlando. La showgirl ne ha parlato con Bianca Atzei, raccontando gli aneddoti del parto di suo figlio. "È il compleanno di Orlando! Tre anni fa, a quest'ora, avevo la pancia pienissima, quindi non come oggi. Piena di Orlando, 3 chili e sei di bimbo, e di cibo". Come ogni madre sulla terra anche la naufraga ha voluto ricordare i momenti del parto, quando finalmente ha stretto tra le braccia il suo amato bimbo. (continua dopo la foto)

"Non vedo l'ora di tornare per recuperare il tempo perso". In un confessionale, Alessia ha fatto gli auguri a suo figlio Orlando. È comprensibile il fatto che una mamma voglia stare vicino a suo figlio, per questo la Mancini promette al piccolo di tornare presto. Del resto, potrebbe uscire già questa settimana, visto che è in nomination con Jonathan Kashanian. “Domani è il compleanno di Orlando, tesoro mamma sta qui ma ancora per poco. Io non vedo l'ora di abbracciarti fortissimo e di tornare da te, mi raccomando passa un compleanno bellissimo anche senza di me, ti amo. Quando torno a casa festeggiamo almeno due, tre volte, per forza”. Anche se quando tornerà in Italia Alessia sarà piena di impegni lavorativi, troverà sicuramente il tempo di stare con i suoi cari.





Questa sera in ogni caso sarà l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi dall'Honduras, poi si ritornerà in patria per il gran finale della prossima settimana. La puntata, considerata a tutti gli effetti una semifinale, ci dirà chi tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian dovrà lasciare l'Isola. Oltre a loro due, il televoto potrebbe dividere anche il percorso di Francesca Cipriani e Rosa Perrotta, le due sospese. Ricordiamo che l'unico finalista è Amaruys Perez mentre sono ancora in gara Bianca Atzei e Nino Formicola. Ormai il cerchio si stringe e per i telespettatori la gara si fa sempre più appassionante.

