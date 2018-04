Lame sempre più affilate all’Isola dei Famosi. Gli scandali di questa seconda edizione ormai non si contano più, tanto che Alessia Marcuzzi pare abbia perso il sonno. Ma il gioco va avanti e ormai i concorrenti sono in dirittura d’arrivo. Dopo la recente diatriba tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini e tra quest’ultima e la Atzei è arrivato il momento dello sfogo di Rosa Perrotta. La bella ex tronista di Uomini e Donne infatti ha fatto una confidenza a Francesca Cipriani su una frase non gradita che le avrebbe rivolto Nino Formicola. "Ieri Nino mi ha detto ‘Hai la strafottenza dei napoletani'. E rideva – ha detto Rosa -. Secondo me con ‘strafottenza' lui intende che se a me viene a dire ‘Leva il sapone da là' io dico no, perché poi so che se si tratta di altri li lascia stare. E questa per lui è strafottenza. Se non abbassi la testa per lui è strafottenza". Tutto è accaduto quando Rosa vedendo Bianca Atzei, Alessia Mancini e Jonathan Kashanian che si lavavano con il sapone vicino alla riva, ha ricordato tutte le liti avvenute nelle scorse settimane quando era proibito portare il sapone in quell'area della spiaggia. (continua dopo la foto)

"Francesca ricordi che succedeva quando noi portavamo il sapone a riva? La terza guerra mondiale. Succedeva il panico se vedevano il sapone a riva". In confessionale ha continuato: "Il sapone a riva non si è mai potuto mettere in questi mesi perché si faceva cadere. Ogni volta scoppiava la polemica da parte di Nino, da parte di Alessia. Se lo fanno loro però va bene". Anche Francesca Cipriani si è espressa su Nino Formicola: "Nino Formicola è esaurito. Hai visto che ci ha mandato a quel paese un paio di volte. ‘Avete rotto i…, andate a…'. Poi qui appena uno gira l'angolo si parla male di quella persona". Rosa Perrotta, che non riesce ad andare d'accordo con il gruppo formato da Bianca, Amaurys, Alessia e Nino, si è detta contenta di aver conosciuto Francesca Cipriani: "Per fortuna ci sei stata tu questa settimana, sono contentissima. Sono contenta di averti conosciuta e di aver condiviso questa esperienza con te".





Durante la chiacchierata con la Cipriani, la Perrotta ha parlato di una scena a cui avrebbe assistito e che evidenzierebbe ancora una volta l’astio tra Alessia e Jonathan: "Mi fa ridere vedere Alessia, Jonathan, Amaurys e Bianca fare il bagno insieme, ridere e scherzare quando l'altra sera ho sentito Alessia e Amaurys parlare in capanna con Bianca malissimo di Jonathan. Le dicevano ‘Jonathan è una brutta persona e tu non te ne accorgi che si avvicina a te perché sei la più fragile e vuole la protezione del nostro gruppo'. Sono contenta di non fare parte di questo gruppo. Sono persone totalmente distanti da me".

