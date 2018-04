Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un furto nella Casa del Grande Fratello. Il reality affidato nuovamente a Barbara D'Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall'appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i 'nip' (o semi 'nip) sarebbero spariti anche gli arredi, si leggeva. Arredi che, come annunciato giorni fa, erano gli stessi usati dai concorrenti dell'ultima edizione vip del programma. I ladri avrebbero portato via ciò che hanno potuto, quindi frigoriferi, piani cottura, puff, sdraio, una specchiera e persino qualche divanetto. Qualche anno fa, in Francia, era accaduto addirittura che i ladri facessero irruzione durante le riprese del Grande Fratello e portassero via gli indumenti dei concorrenti disposti a bordo piscina. Ma tornando a Cinecittà, si leggeva anche che non era dato sapere quando i malviventi avrebbero agito 'alleggerendo' di parecchio l'appartamento e anche che gli inquirenti avevano già iniziato la caccia, alla refurtiva e ai ladri. Tutte informazioni che sono circolate in mattinata, quindi, ore dopo, un aggiornamento importante. Anzi, fondamentale. (Continua dopo la foto)

Il presunto furto nella Casa del Grande Fratello era una bufala, una fake news che si è però diffusa a macchia d'olio. La produzione del Grande Fratello ha infatti diramato un comunicato per smentire la notizia del furto: "In merito all'articolo pubblicato questa mattina da un quotidiano e ripreso, nel corso della giornata, da molte altre testate online, la produzione di Grande Fratello smentisce categoricamente che ci siano stati furti all'interno della casa di Cinecittà, in cui fervono i preparativi per la prossima edizione del reality. La notizia è priva di ogni fondamento". Poi, nel corso della puntata del 9 aprile 2018 di Pomeriggio Cinque, è arrivato il commento di Barbara D'Urso. (Continua dopo le foto)

"Quando stamattina ho letto la news sono andata subito a informarmi. Mi sono messa in contatto con gli altri autori che mi hanno fatto sapere che la casa in realtà è intonsa. La notizia del furto è una fake news, una bufala", ha chiarito la conduttrice. Nessun furto in Casa: gli arredi sono al loro posto e i concorrenti possono stare tranquilli. A proposito di concorrenti, stando alle indiscrezioni fornite da Spy, vedremo varcare la famosa porta rossa l'ereditiera Camilla Lucchi, il calciatore Matteo Gentili, il compagno di Nina Moric Luigi Favoloso e Simone Coccia, che sarebbe il fidanzato dell'onorevole del Pd Stefania Pezzopane. In forse ci sarebbero anche Michael Terlizzi, il fidanzato di Lory Del Santo Marco Cucolo e Zoe Cristofoli, la ex di Andrea Cerioli.

“Non accetto”. Grande Fratello, tre vip hanno rifiutato. Pare che Barbara D’Urso abbia molto a cuore il cast per questo avrebbe deciso di scegliere personalmente i futuri concorrenti. Di certo non si aspettava che “loro” le avrebbero dato buca. Si sarà offesa molto? Ahia