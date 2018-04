Giulia Michelini è il nuovo membro della commissione esterna di Amici, il talent di Maria De Filippi giunto alla tredicesima edizione. È bella e brava Giulia, e da quando è ad Amici, ma anche nelle sue ultime apparizioni in televisione, sfoggia sempre look curati e sempre glamour, oltre al suo sorriso travolgente. Per la prima puntata del serale, poi, ha dato il meglio di sé e messo in mostra il suo stile 'rock'. Si è presentata in studio con un abito firmato Alberta Ferretti e caratterizzato da una minigonna che lasciava le gambe in bella vista e una camicia a maniche lunghe con dei dettagli brillanti sulla scollatura profonda e all'altezza della cintura. Per completare l'outfit, l'attrice ha abbinato dei sandali con gli strass di Casadei e tenuto i capelli sciolti e ricci. Raggiante è dire poco. Ma a parte l'aspetto e il fatto che ha tutte le carte in regola per diventare un'icona di stile e di bellezza, Giulia ha dato anche prova di essere simpatica e ironica. E Maria, come al solito, ha fatto centro scegliendola tra i membri della commissione di quest'anno. (Continua dopo la foto)

Ha 32 anni la Michelini e sì, ormai siamo abituati a vederla splendida splendente in tv. Qualche settimana fa, a C'è posta per te, per esempio, ha incantato il pubblico. Ma non dimentichiamoci che, nonostante la giovane età, Giulia ha debuttato nel mondo dello spettacolo anni e anni fa. Chi se la ricorda, allora, all'esordio? Era il 2002 quando ha recitato per la prima volta in Distretto di Polizia, la fiction con, tra gli altri, Giorgio Tirabassi e Giorgio Pasotti. Aveva solo 17 anni la Michelini, ma evidentemente ha colpito subito chi è del mestiere, tanto che da quel momento in poi è stata scritturata più volte in fiction di successo.

È chiaro che dai tempi di Distretto Giulia è cresciuta e quindi cambiata. Quando ha ottenuto quel suo primo ruolo in una fiction, come detto, aveva 17 anni, quindi l'aspetto di una ragazzina: i viso era ancora paffutello e le sue forme non ancora sviluppate. Poi è diventata una donna matura (e una mamma) e, oltre ad aver raggiunto grandi risultati dal punto di vista professionale, è considerata una bellissima attrice che la sa lunga in fatto di glamour. Il sorriso smagliante è sempre lo stesso e, in generale, non ha fatto cambi troppo radicali nel corso degli anni. I capelli si sono accorciati e allungati, ma non si registrano 'pazzie' in fatto di look. L'impressione, però, è che la Michelini abbia tutte le carte in regola per diventare un'icona di stile e bellezza nel corso della nuova, seguitissima edizione di Amici.

