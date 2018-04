È ormai tutto pronto per la semifinale dell'Isola dei Famosi. La puntata andrà in onda lunedì 9 aprile su Canale 5 e sarà condotta da Alessia Marcuzzi, con l'aiuto degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, conduttore e vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto dichiarato dall'inviato Stefano De Martino sarà l'ultima puntata trasmessa dall'Honduras. Ultima settimana di permanenza a Playa Dos per i naufraghi, che tra pochi giorni lasceranno definitivamente l'Isola alla volta dell'Italia e della finale che dovrebbe svolgersi, come di consueto, all'Idroscalo di Milano. In nomination Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. Già finalista Amaurys Pèrez. Ma chi farà compagnia al pallanuotista cubano? In gara, oltre ai due naufraghi in attesa della scelta del televoto e allo sportivo, sono rimasti Bianca Atzei, Francesca Cipriani, Rosa Perrotta e Nino Formicola. Mentre i destini di tutti devono ancora essere scritti, per Amaurys il podio è sempre più vicino: è il primo finalista di questa edizione, eletto degli stessi compagni. (Continua a leggere dopo la foto)

L'ex gieffino Jonathan, finito al televoto con Alessia Mancini, non ha perdonato Bianca Atzei e ha vissuto la nomination da parte della cantante come un vero e proprio tradimento. Anche l'ex velina ha 'attaccato' l'amica e ha cercato di spiegarle il motivo per cui tutti pensano che sia una persona falsa. ''Se al di fuori ti dicono che sei falsa - ha spiegato Alessia alla cantante - è perché ci sono degli atteggiamenti che fanno pensare a questo''. Così, la Mancini dice direttamente ciò che pensa, dando quasi ragione al pubblico che è convinto del fatto che la Atzei sia falsa. Durante l'ultima puntata la Atzei, avrebbe commosso il pubblico con l’incontro con il padre, che l'ha emotivamente scossa, al punto da farla sembrare a molti una forzatura. (Continua a leggere dopo le foto)

Lacrime e disperazione in diretta televisiva che non tutti hanno gradito. Dopo la chiacchierata con Alessia Mancini la cantante milanese, ed ex compagna di Max Biaggi, si è confidata con Nino Formicola, in arte Gaspare, il comico milanese che lavorava con Andrea Brambilla in arte Zuzzurro, scomparso qualche tempo fa. ''È stata molto schietta, senza rendersi conto che poteva dirmelo in un altro modo'', ha raccontato la naufraga al comico, mettendo in luce un tipo di atteggiamento dell'ex velina che spesso ha dato fastidio agli altri 'colleghi' di avventura. Alla luce dei nuovi fatti, gli equilibri sull'isola potrebbero cambiare totalmente.

“Falsa! Lo ha fatto a telecamere spente”, la furia di Eva. Mara Venier nel mirino della Henger: “Hai due facce! Perché non hai detto nulla in diretta?”. E all’Isola dei “fumati” scoppia l’ennesimo caso (anzi, un mistero)